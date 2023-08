Correlação do Bitcoin com o S&P 500 caindo, mas permanece alta

Houve alguma cobertura no espaço criptográfico recentemente focada na sempre intrigante relação entre o Bitcoin e o mercado de ações.

Ou seja, que a correlação entre a dupla está caindo rapidamente, mergulhando firmemente em território negativo nas últimas semanas. Isso chama a atenção porque, para muitos, o potencial do Bitcoin só será realizado quando ele finalmente se separar dos ativos de risco. No entanto, tirar conclusões da recente ação do preço de que esta dissociação está ocorrendo agora seria enganoso.

Antes de entrar no porquê, vamos primeiro avaliar a correlação em uma base contínua de 30 dias, mostrando a queda nas últimas semanas:

Ampliando para incorporar um horizonte de tempo dos últimos dezoito meses, que coincide aproximadamente com a transição da economia para um ambiente monetário apertado – e, portanto, uma retração nos ativos de risco – vemos que a correlação foi inferior ao nível atual apenas duas vezes.

A primeira vez que tivemos esse colapso no relacionamento foi o colapso da FTX, que derrubou os mercados de criptomoedas ao mesmo tempo em que o mercado de ações saltou com as leituras de inflação que ficaram abaixo das expectativas, provocando uma recalibração em relação às opiniões do mercado sobre quão altas as taxas de juros aumentariam.

A segunda vez foi em meados de junho, quando tivemos uma série de eventos específicos de cripto em rápida sucessão: a SEC processando a Binance, depois a Coinbase, depois uma série de aplicações spot de ETF.

Por que os gráficos podem ser enganosos

Então, tudo isso parece positivo, certo? Bem, às vezes os gráficos podem ser enganosos. A primeira coisa a apontar é que os coeficientes de correlação acima são calculados em uma janela contínua de 30 dias. Se ampliarmos para 90 dias, o quadro muda. Obviamente, com uma amostra maior, a volatilidade da métrica diminui, mas também oferece mais perspectiva do que os 30 dias. Veja o que ela transmite:

O amortecimento é muito mais recatado. Dito isto, ainda mostra que, no geral, a tendência caiu desde outubro passado (novamente, se ignorarmos o cisne negro FTX aqui). A propósito, foi mais ou menos na mesma época em que os mercados atingiram o fundo do poço, com o sentimento em baixa histórica. Desde então, a inflação diminuiu e as chances de uma recessão muito difícil diminuíram (embora a luta ainda não tenha terminado).

Mas, embora tenha ocorrido algum afrouxamento na relação entre o Bitcoin e o mercado de ações, é importante destacar que ainda é extremamente alto. Além disso, os coeficientes de correlação calculados e discutidos ao longo deste artigo comparam o Bitcoin ao S&P 500. Ao traçar sua relação com o Nasdaq, mais pesado em tecnologia, a correlação é ainda maior novamente.

E para enfatizar como diferentes ângulos da mesma estatística podem ser aproveitados para construir narrativas, vejamos mais um gráfico. Em vez de apresentar o dia 30 ou o dia 90, desta vez olhamos para uma janela contínua de 60 dias:

Isso mostra o oposto – que a correlação está aumentando. Como se ainda estivesse em dúvida, nos diz com firmeza o quanto precisamos ser prudentes ao avaliar os movimentos aqui. Ao pesquisar na Internet e vasculhar boletins de pesquisa e trabalhos de analistas, a variedade de janelas de amostra escolhidas entre 30 dias, 60 dias e 90 dias é ampla e, muitas vezes, as várias conclusões que cada uma apresenta não são mencionadas.

Uma boa analogia de como a janela pode ser importante é quando se olha para a inflação. Vimos a inflação cair para 3% na leitura do mês passado. No entanto, isso é ano a ano e constitui um crescimento de 3% sobre o crescimento do ano passado. Com uma janela de doze meses, estamos vendo algumas leituras quentes do ano passado caindo, o que está aumentando a taxa de queda no número principal.

Sem dúvida, a inflação está caindo rapidamente, mas o efeito está sendo exacerbado pelas leituras de pico que atingiram esta época no ano passado caindo no final. Isso é semelhante ao que acontece quando cortamos nossa janela de correlação em 30 ou 60 dias, se houver períodos de leituras particularmente fortes de uma forma ou de outra na borda dessas amostras.

Uma lição a ter

Dentro de uma indústria tão polarizadora quanto a criptomoeda pode ser, a questão do enquadramento e outros vieses é uma lição importante. Este é apenas um exemplo, mas muitas vezes os gráficos e pontos de vista são compartilhados com base em dados que, conscientemente ou não, foram manipulados para confirmar as posições pré-concebidas das pessoas.

Dê uma olhada neste tweet do conhecido touro da criptomoeda Pomp, que adverte o S&P 500 por gerar apenas um retorno inferior a 1000% nos últimos 30 anos. O problema? Os dividendos são excluídos do S&P 500, tornando a comparação inútil, especialmente em um horizonte de tempo de até três décadas (para referência, com dividendos incluídos, o retorno nesse período é de 1700%).

Uma posição online comum é que o amor pelo Bitcoin significa que também é preciso desprezar quaisquer outros ativos ou recusar-se a ter uma discussão sobre as deficiências ou desvantagens percebidas do Bitcoin.

Normalmente, esses vieses não são maliciosos. As informações se espalham rapidamente nesta era digital e, com uma indústria tão nascente e enigmática quanto a cripto, todos estão tentando descobrir à medida que avançamos.

Mas, voltando ao ponto em questão, correlação, talvez o mais fácil de tudo seja apenas traçar o retorno do Bitcoin contra o retorno do mercado de ações desde o início deste ciclo (se pudermos declarar aproximadamente o início de 2022 como este novo paradigma de alta inflação). O que o gráfico abaixo lhe diz?

Certamente, o relacionamento é estreito. E sem dúvida, no último mês, parece que estamos obtendo alguma divergência – embora o Bitcoin tenha tido um desempenho comparativamente inferior. Isso pode ser uma preocupação regulatória ou uma série de outros fatores.

O resultado final é o seguinte: a questão de se, ou quando, o Bitcoin se separará dos ativos de risco é uma das maiores e mais importantes que regem não apenas o próprio Bitcoin, mas todo o espaço. O debate em torno disso continuará a girar e continua sendo um dos aspectos mais fascinantes da indústria para analisar.

No entanto, ao olhar para o movimento de preços de hoje, embora algum afrouxamento possa ter ocorrido à medida que o mercado se move para antecipar uma possível cessação dos aumentos implacáveis das taxas de juros dos últimos dezoito meses, o Bitcoin está atualmente muito correlacionado com o mercado de ações e ativos de risco. Pelo menos por hoje, isso é verdade.

