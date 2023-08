O que fez as ações da Marks and Spencer subirem 8,0% na terça-feira?

As ações da Marks and Spencer Group Plc (LON: MKS) fecharam em alta de quase 8,0% na terça-feira, depois que a varejista elevou sua perspectiva de lucro para o ano inteiro.

Marks and Spencer estoca com perspectiva de lucro elevada

Copy link to section

A multinacional concordou que as perspectivas macro permanecem incertas e os gastos podem apertar no futuro – mas disse que o lucro ainda deve crescer este ano em comparação com a orientação anterior de queda.

Observe que a empresa britânica não forneceu um valor específico para o lucro esperado. Essa métrica chegou a £ 475,7 milhões (US$ 603,5 milhões) em seu ano fiscal de 2023.

As ações da Marks and Spencer subiram esta manhã também porque a empresa de varejo disse que continuou a ganhar participação em alimentos, roupas e casa nas primeiras dezenove semanas de seu ano financeiro atual.

As ações do Reino Unido estão agora em alta de 70% no acumulado do ano.

Marks and Spencer diz que as vendas nas lojas estão superando

Copy link to section

A Marks and Spencer viu suas vendas comparáveis de alimentos no período de dezenove semanas aumentarem mais de 11%, pois continuou a se concentrar na qualidade.

Uma coleção de itens de moda com bons preços gerou um crescimento de vendas de mais de 6,0% no segmento de vestuário e casa também. A Marks and Spencer atribuiu grande parte da força às vendas na loja, enquanto as vendas on-line foram mais moderadas no referido período, de acordo com o comunicado à imprensa.

Na terça-feira, o varejista com sede em Londres também confirmou que sua margem operacional está se mantendo forte no ano fiscal de 2024. Compartilhando sua opinião sobre as ações da Marks and Spencer, os analistas da Shore Capital Clive Black e Darren Shirley disseram hoje:

Sentimos que o índice PE de 13,5x seria um ponto de partida apropriado para avaliar se o desempenho atual da Marks and Spencer tem pernas, implicando um preço de ação de c250p.

Save