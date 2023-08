Como a falência de Wilko destaca os problemas econômicos, o que vem a seguir para o varejo no Reino Unido?

O mês de julho foi o mês mais quente já registrado para as temperaturas globalmente. No entanto, na nação do Reino Unido, os moletons eram usados diariamente e as temperaturas eram curiosamente amenas. Chovia com frequência, os britânicos se amontoavam em pubs e restaurantes, lamentando o verão que se afastava deles dia após dia.

Há, sem dúvida, uma explicação meteorológica de como grande parte da Europa estava fervendo no calor extremo, enquanto o Reino Unido foi deixado de fora no frio. Mas, de certa forma, serviu como uma boa analogia de como a outrora grande economia da Grã-Bretanha passou por tempos difíceis.

A rede de varejo de baixo custo Wilko, fundada em 1930 e que emprega mais de 12.000 pessoas, anunciou esta semana que estava pedindo concordata. O golpe alimenta ainda mais a preocupação com o estado do varejo no Reino Unido, bem como com a economia como um todo.

A morte de Wilko segue notícias recentes de outros pesos pesados da rede Marks & Spencers (LON: MKS) e Boots (NASDAQ: WBA) de que eles reduzirão as operações. As lutas em meio ao clima atual também ocorrem logo após outro período desafiador para muitas lojas de varejo, a pandemia COVID, encabeçada pela gigante dos departamentos Debenhams fechando suas portas em 2021 após 242 anos no mercado.

O FTSE 350 General Retailers Index, que representa o desempenho dos varejistas gerais listados na Bolsa de Valores de Londres, caiu 27% desde o início de 2022 (embora as coisas tenham melhorado desde outubro, que discutiremos mais adiante).

Crise do custo de vida na Grã-Bretanha

A causa subjacente da fraqueza é familiar: uma economia rangendo sob uma agressiva crise de custo de vida. A inflação no Reino Unido saltou para os dois dígitos no ano passado e continua alta, com a leitura mais recente chegando a 8%.

Com as taxas de hipoteca sufocando os proprietários de imóveis e os salários reais falhando em acompanhar a espiral de preços, os gastos são mais difíceis de sustentar para as famílias do Reino Unido.

O gráfico acima mostra uma imagem horrível, mas também mostra uma queda acentuada desde o pico de outubro passado. No entanto, o diabo pode estar nos detalhes; embora o gráfico acima mostre uma taxa de títulos suavizada, os formuladores de políticas geralmente apontam para o número principal como mais indicativo. Essa métrica exclui itens voláteis, como energia e alimentos.

Com essas exclusões, o número principal às vezes é visto como mais relevante no que diz respeito às decisões de política monetária, que viram as taxas de juros no Reino Unido subirem perceptivelmente e, como resultado, a liquidez sugada do sistema. Infelizmente para os consumidores do Reino Unido, no mês passado houve a taxa de inflação básica mais alta desde 1992.

Há, portanto, muita preocupação de que a inflação não esteja caindo tão rapidamente quanto se esperava. De fato, comparar o Reino Unido com nações semelhantes não produz resultados otimistas; a taxa de inflação atual (manchete) está entre as mais altas da Europa Ocidental.

Em termos de tendência geral, os EUA são indiscutivelmente agora a luz brilhante, o mercado antecipando que os aumentos das taxas de juros chegarão ao fim quando a taxa de inflação cair para 3% (embora a batalha também esteja longe de terminar). O contraste com a trajetória do Reino Unido é claro:

Varejo apenas mais um setor

Nesse cenário, é fácil ver as dificuldades do setor de varejo do Reino Unido. No entanto, não é

não está sozinho em suas lutas – esta crise afetou cada centímetro da economia. A plotagem do desempenho do Índice de Varejistas Gerais em relação ao FTSE 250 mostra isso, conforme o gráfico a seguir, com este último caindo um valor semelhante em comparação com o nível negociado ao entrar no ano de 2022.

(Embora o FTSE 100 também seja apresentado no gráfico abaixo, seu forte desempenho é enganoso no que diz respeito a atuar como um barômetro para o Reino Unido. As empresas do índice obtêm aproximadamente 75% de sua receita de fora do Reino Unido, o que significa que se beneficiaram de um libra enfraquecida no ano passado. Além disso, o índice é dominado por setores como petróleo, bancos, tabaco e mineração, e foi impulsionado pelos aumentos dos preços de energia e commodities no ano passado).

E, apesar de toda essa desgraça e melancolia, o gráfico acima também mostra um ressurgimento do varejo desde o início do ano. Além disso, olhando especificamente para o índice General Retailers, ele superou o FTSE 250 desde o terceiro trimestre do ano passado. Até agora, em 2023, o índice aumentou 26%, em contraste com o FTSE 250, que negociou estável.

O sentimento permanece baixo e os rendimentos disponíveis encolheram, mas o quadro é inegavelmente mais brilhante do que no início do ano. Passaram-se apenas nove meses desde o desastroso reinado de Lizz Truss, quase afundando toda a economia em seu caótico mandato de 44 dias. Embora seja uma barra baixa, as coisas pelo menos parecem estar indo na direção certa, embora lentamente.

No entanto, os desafios permanecem grandes para o varejo. Na semana passada, o British Retail Consortium (BRC) disse que as vendas no varejo aumentaram 1,5% ano a ano, muito abaixo da taxa média de crescimento de 12 meses de 3,9%. Talvez a maior preocupação seja o fato de a taxa ter caído do pico de 2023 de 5,2% em fevereiro.

O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, causou alvoroço em abril, quando disse que as famílias e empresas britânicas precisam “aceitar que estão em situação pior”. No entanto, os números são claros. Por mais sombrio que seja, nesta economia de crise pós-pandemia, pós-Brexit e custo de vida, o Reino Unido simplesmente não é tão rico quanto costumava ser. Isso está claro em todo o país, mas particularmente no varejo.

