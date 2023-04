Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

2022 foi um ano infernal para os investidores do mercado de ações.

Os ativos de risco retornaram ao seu pior ano desde a grande crise financeira de 2008, à medida que a inflação se acelerou agressivamente e forçou os bancos centrais a iniciarem o ciclo de aumento de juros mais rápido da memória recente.

E embora 2023 tenha trazido alguma trégua, à medida que o mercado se move em direção à expectativa de que talvez as taxas de juros sejam reduzidas mais cedo do que o esperado, os investidores ainda estão se recuperando das perdas sofridas, dada a magnitude do recuo no ano passado.

Mas nem tudo foi saqueado. Houve alguns refúgios para investidores em meio à loucura. Um desses refúgios foi o índice FTSE 100.

O índice britânico está a 4,6% de sua máxima histórica, atingida em fevereiro deste ano.

Apresentar seu desempenho em 2022 em relação a uma seleção de outros índices de ações destaca a escala de seu desempenho superior.

Foi o único índice a gerar um retorno positivo para os investidores, já que praticamente todos os outros principais índices de ações caíram massivamente, tanto em relação à política monetária rígida, mas também à guerra russa na Ucrânia, bem como aos efeitos prolongados do COVID (especialmente na China).

Por que o FTSE atingiu um recorde histórico?

Então, como o índice FTSE 100 atingiu uma alta histórica em fevereiro?

Bem, certamente não pode ser devido ao desempenho da economia britânica. Em fevereiro, o FMI previu que o Reino Unido seria a única economia avançada a contrair em 2023.

O país tem lutado economicamente após o Brexit. Escrevi uma análise sobre o estado da situação do país em outubro passado, mas tem sido muito difícil para o Reino Unido.

Talvez 2022 possa ser resumido pelo desastroso reinado de 49 dias da primeira-ministra Lizz Truss, que foi forçada a renunciar depois de quase levar o país à falência por meio de um orçamento fracassado. O Banco da Inglaterra finalmente interveio como o comprador de último recurso para conter uma crise previdenciária total.

E assim o Reino Unido teve três primeiros-ministros e dois monarcas em sete semanas, enquanto lutava contra uma enorme crise de custo de vida – ainda hoje, a inflação permanece em 10,4%, 30 bps acima do mês passado.

Resumindo, não, a economia do Reino Unido definitivamente não está tendo um bom desempenho.

Crise de energia e preços de commodities impulsionam ganhos do FTSE 100

Embora a crise energética tenha causado grandes problemas para a economia em geral, o benefício dos preços do petróleo e da energia levou os preços dos acionistas para o norte – alimentando o robusto retorno do FTSE 100.

Empresas petrolíferas como a BP e a Shell relataram lucros abundantes, pois, apesar do cenário sombrio por trás do aumento dos preços do petróleo, os bolsos dos investidores estavam cheios como nunca antes.

O índice também foi impulsionado pelas commodities, que subiram acentuadamente de preço devido a restrições de oferta e à transição da China de zero-COVID para reabertura total.

Com os lucros crescendo rapidamente devido a esses fatores, os preços das ações dispararam, mesmo que pareça contra-intuitivo quando comparado à lenta economia do Reino Unido.

O FTSE 100 também carece de empresas de tecnologia. Quase pode ser visto como o boomer dos índices, com menos tipos do Vale do Silício e mais empresas da velha escola, como petróleo, mineração, tabaco e bancos.

E não houve setor pior do que o de tecnologia no ano passado, já que a área é extremamente sensível ao aumento das taxas de juros.

Libra fraca e ganhos multinacionais

Depois, há a questão de onde os lucros são obtidos. Aproximadamente 75% da receita das empresas FTSE 100 é proveniente do exterior.

Isso não apenas significa que as perspectivas das empresas estão menos ligadas ao destino do Reino Unido, mas também receberam um enorme benefício da desvalorização da libra em relação ao euro (USD/GBP).

Embora tenha se recuperado um pouco desde outubro, durante a maior parte de 2022, a libra foi esmagada por sua contraparte americana.

Para finalizar, a composição do FTSE 100 é bastante única, pois é mais sensível aos preços das commodities e à renda de origem estrangeira, o que significa que 2022 foi uma tempestade perfeita para ele, pois os preços das commodities dispararam e a libra se desvalorizou.

A melhor maneira de ilustrar isso é comparar o desempenho do FTSE 100 com o FTSE 250, que é o outro índice do Reino Unido, mas composto pelas 250 maiores empresas por capitalização de mercado, em vez das 100 maiores empresas.

A diferença de desempenho entre os dois índices foi a maior desde os anos 80, com o FTSE 250 mais sensível à empresa britânica e a cair 19,7% face ao ganho de 4,7% do FTSE 100.

Foi a primeira vez que o FTSE 100 superou o FTSE 250 desde 2018.