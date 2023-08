O Walmart Inc (NYSE: WMT) teve um forte segundo trimestre, uma vez que continuou a ganhar participação em mantimentos, resultando em fortes vendas de alimentos.

A orientação do Walmart para o futuro

As ações do gigante do varejo abriram ligeiramente em alta hoje, com orientações que também estavam praticamente alinhadas com as expectativas.

O Walmart agora vê seus ganhos por ação entre US$ 6,36 e US$ 6,46 no ano fiscal de 2024, com crescimento de vendas de 4,0% a 4,5%. Em comparação, os analistas estavam em $ 6,30 por ação e 4,4%, respectivamente. No “ Squawk Box ” da CNBC, a analista de varejo Sucharita Kodali, da Forrester Research, disse hoje:

Ainda há alguma resiliência no gasto do consumidor, o que sugere que a economia está bastante forte. Mas eles provavelmente devem estar um pouco cautelosamente otimistas para o resto do ano.

A previsão da multinacional para as vendas do trimestre atual veio bem à frente das estimativas de Street na quinta-feira. As ações do Walmart subiram mais de 10% em relação ao início deste ano.

Destaques financeiros do segundo trimestre do Walmart

Ganhou US$ 7,89 bilhões contra US$ 5,15 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 1,88 para US$ 2,92

EPS ajustado impresso a US$ 1,84, de acordo com o comunicado à imprensa

A receita aumentou 6,0% em relação ao ano anterior, para US$ 161,63 bilhões

O consenso foi de US$ 1,71 por ação sobre receita de US$ 160,22 bilhões

O Walmart observou um crescimento anualizado de 6,4% em suas vendas nas mesmas lojas nos EUA neste trimestre – também acima das estimativas. De acordo com o especialista da Forrester:

Os números eram bastante fortes. Quase não havia métrica que parecesse suave. Eles são tão pesados na mercearia e é nisso que os consumidores estão gastando … eles estão comprando e estão comprando no Walmart.

Publicidade e comércio eletrônico se destacaram no segundo trimestre

O Walmart teve um crescimento anualizado de 35% em seus negócios de publicidade no segundo trimestre. As vendas de comércio eletrônico também aumentaram 24%. Kodali acrescentou:

A taxa média de crescimento no comércio eletrônico está na casa dos adolescentes. Qualquer pessoa crescendo mais alto do que isso está ganhando participação. O Walmart está [ganhando participação online da Target] e até mesmo ganhando participação, eu diria, da Amazon.

Ao todo, o grande varejista melhorou sua margem bruta em 50 pontos base no segundo trimestre.

Outros números notáveis no relatório de ganhos incluem um aumento de 13% nas vendas internacionais. Mas as vendas do Sam’s Club nos Estados Unidos caíram 0,3% no trimestre recém-concluído, para US$ 21,8 bilhões. No mês passado, o Walmart revelou planos de gastar mais US$ 1,4 bilhão no Flipkart da Índia, conforme relatado pela Invezz aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.