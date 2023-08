Análise do preço do petróleo bruto Brent: pode voltar para US$ 90

O preço do petróleo bruto Brent recuou esta semana, à medida que as preocupações com a economia chinesa continuam. O preço recuou para US$ 81,65 esta semana, abaixo da alta deste mês de US$ 87,10. Apesar do recuo, os preços do petróleo saltaram mais de 16% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Preocupações com a desaceleração da China

Copy link to section

Há duas coisas principais que movimentam os preços do petróleo bruto e de outras commodities. Primeiro, existem preocupações sobre a economia chinesa. Os números económicos recentes mostraram que as tendências na China não são boas. A taxa de desemprego juvenil atingiu o nível mais elevado em décadas.

Dados adicionais mostraram que a produção industrial americana, os investimentos em activos fixos e as exportações caíram nos últimos meses. Como escrevi aqui , os desafios económicos da China podem ser simplificados em 5 D: procura, dissociação, dívida e demografia.

A China é um mercado importante para o mercado de petróleo, pois é o maior consumidor. O relatório mais recente da Vortexa mostra que a procura de petróleo para este ano pode ter atingido o pico mesmo com o aumento das reservas em terra. Embora a procura no país tenha aumentado, a maior parte destas compras foi transferida para reservas.

A outra preocupação importante diz respeito à Reserva Federal e ao índice do dólar americano (DXY). Dados recentes mostram que o índice DXY saltou para US$ 104, o nível mais alto desde junho deste ano. Historicamente, o dólar tem uma relação inversa com os preços do petróleo bruto.

O dólar saltou à medida que os investidores adoptaram um sentimento de aversão ao risco. Esta opinião é também apoiada pelo aumento dos rendimentos das obrigações e pela queda dos preços das acções.

Ainda assim, os analistas acreditam que o preço do petróleo bruto irá recuperar nos próximos meses. Eles argumentam que a procura permanece significativamente elevada, enquanto a oferta dos membros da OPEP está limitada. Numa nota recente, Amrita Sen, uma conhecida analista, espera que o Brent salte para 90 dólares.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZxuQ-QCDgM&pp=ygUOY25iYyBjcnVkZSBvaWw%3D

Previsão do preço do petróleo bruto Brent

Copy link to section

Save

Gráfico bruto por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do petróleo Brent recuou nos últimos dias. Este recuo começou quando o preço atingiu o importante nível de resistência em US$ 87,75. Este foi um nível crucial, pois foi o ponto mais alto em 12 de abril e 24 de janeiro. Na maioria dos períodos, os ativos tendem a recuar após atingirem um ponto de resistência chave.

No gráfico diário, o petróleo bruto permanece acima da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo do ponto neutro em 50. Portanto, a perspectiva para o petróleo é de alta, com a resistência inicial a ser observada em US$ 87,75.. Um movimento acima deste nível fará com que ele salte para US$ 90.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.