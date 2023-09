O índice Hang Seng de Hong Kong está subindo, mas os riscos permanecem

A recuperação do índice Hang Seng ganhou força na segunda-feira, ajudada pelos dados mistos dos EUA e pela recuperação do preço das ações da Country Garden. O índice, que acompanha as maiores empresas listadas em Hong Kong, saltou mais de 2,35% e atingiu o nível mais alto desde 11 de agosto.

Recuperação do preço das ações da Country Garden

Copy link to section

O índice Hang Seng subiu acentuadamente após uma boa notícia da Country Garden, a empreendedora imobiliária em apuros. Os credores da empresa concordaram em reestruturar seu título em renminbi com vencimento no último sábado. Como resultado, suas ações dispararam mais de 20%.

Mesmo assim, a empresa ainda não está fora de perigo, como escrevi aqui . A Country Garden tem quase 200 mil milhões de dólares em passivos e tem lutado para pagar os seus títulos em dólares. Seu colapso iminente provavelmente levará muitos clientes a pausar seus pagamentos.

https://www.youtube.com/watch?v=6bi4Om0euE&pp=ygUOY291bnRyeSBnYXJkZW4%3D

As empresas imobiliárias foram os constituintes com melhor desempenho no índice Hang Seng. Longfor Properties, China Resources Land e China Resources Mixed Lifestyle foram as ações com melhor desempenho no índice.

O índice Hang Seng também subiu após o aumento do optimismo de que a Reserva Federal irá suspender a sua taxa de juro na reunião deste mês. Dados publicados na semana passada mostraram que a confiança do consumidor americano caiu em agosto.

Além disso, as folhas de pagamento não agrícolas mostrou que a taxa de desemprego subiu de 3,5% em julho para 3,8% em agosto. O crescimento salarial ficou abaixo das estimativas, já que a economia criou mais de 180 mil empregos.

As ações da Reserva Federal são importantes para as ações de Hong Kong devido à indexação ao dólar de Hong Kong. Para manter a paridade, o banco central de Hong Kong segue sempre as ações do Fed. Como tal, existe a probabilidade de a HKMA manter as taxas inalteradas.

Ainda assim, o índice Hang Seng enfrenta desafios significativos à medida que a fraqueza económica chinesa continua e à medida que os investidores estrangeiros regressam aos Estados Unidos.

Previsão do índice Hang Seng

Copy link to section

Save

O gráfico diário mostra que o índice Hang Seng caiu nas últimas semanas. Neste período, formou-se um canal descendente mostrado em preto.

O índice também está pairando nas médias móveis de 25 e 50 dias. Uma retrospectiva mostra que formou um padrão de cabeça e ombros invertidos, o que geralmente é um sinal de alta. O ombro direito coincide com o preço atual.

Portanto, a perspectiva para o índice Hang Seng é neutra com viés de baixa. Os principais níveis de suporte e resistência a serem observados são H$ 17.611 (mínimo de agosto) e H$ 20.000 (máximo de julho).

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.