Berkeley Group Holdings PLC (LON: BKG) terminou praticamente estável na sexta-feira, embora tenha relatado um declínio anual de 35% nas reservas sobre a incerteza política e macroeconômica.

Por que as ações de Berkeley permanecem resilientes hoje?

Copy link to section

As suas ações mantiveram-se, principalmente porque a administração apoiou as suas perspetivas futuras.

Berkeley continua comprometida com pelo menos £ 1,05 bilhão (US$ 1,31 bilhão) de lucro combinado antes de impostos no ano fiscal de 2024 e no ano fiscal de 2025. De acordo com Richard Hunter – Chefe de Mercados da Interactive Investor:

Berkeley é uma fera diferente de muitos de seus concorrentes, com uma vantagem potencial proveniente de sua combinação de exposição a Londres e Sudeste, propriedades de alto padrão e regeneração de áreas abandonadas.

As ações de Berkeley caíram atualmente cerca de 12% em relação ao máximo acumulado no ano.

Berkeley tem um balanço sólido

Copy link to section

Berkeley também confirmou esta manhã que a oferta restrita está ajudando os preços a permanecerem resilientes.

As consultas e as taxas de cancelamento também têm permanecido relativamente estáveis, acrescentou. Ainda assim, Hunter, da Interactive Investor, alertou hoje em uma nota de pesquisa:

Berkeley está longe de ser imune às questões mais amplas de disponibilidade e acessibilidade de hipotecas, estrangulamentos de planeamento, propensão incerta do consumidor para comprar e perspectivas nebulosas.

No entanto, ele aplaudiu a política de dividendos da construtora e a força mais ampla de seu balanço patrimonial.

O que mais foi digno de nota na atualização comercial?

Copy link to section

Berkeley trocou mais de 90% de sua receita do ano fiscal de 24 e espera cerca de £ 2,0 bilhões devidos em vendas futuras em 31 de outubro.

Observe que Berkeley não comprou nenhum terreno recentemente e planeja investir em novas oportunidades apenas de forma seletiva, conforme sua atualização comercial.

A complexidade e a natureza prolongada do actual sistema de planeamento e a falta de clareza em torno de certas alterações regulamentares … continuam a dissuadir o investimento na regeneração de áreas industriais abandonadas e num sector mais amplo.

No início desta semana, a peer Barratt Developments relatou um declínio de 16% no lucro anual (saiba mais).

Save