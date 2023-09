A Apple Inc (NASDAQ: AAPL) organizou hoje seu evento anual de lançamento de produto em sua sede em Cupertino, Califórnia. O show também foi transmitido ao vivo no YouTube.

O Apple iPhone 15 finalmente chegou

A Apple revelou o tão aguardado iPhone 15 na terça-feira com uma câmera atualizada, uma porta de carregamento USB-C padrão e seu chip biônico A16 premium (padrão em variantes de baixo custo).

As ações do gigante da tecnologia ainda estão materialmente no vermelho esta tarde. De acordo com Paul Meeks, da Independent Solutions Wealth Management:

É o que menos gosto entre minhas participações em tecnologia de grande capitalização. Com o tempo, eles terão de nos mostrar de onde vem o acelerador do crescimento. Entre as empresas de tecnologia de grande capitalização, elas têm sido mais silenciosas em relação à IA.

A Apple já teve três trimestres consecutivos de queda de receita (saiba mais). O iPhone 15, anunciado hoje, custará apenas US$ 799.

O A17 Pro da Apple é o primeiro chip de 3 nm da indústria

O iPhone 15 Pro será equipado com um chip de 3 nm totalmente novo (o primeiro do setor) que a Apple está chamando de A17 Pro.

Entre os produtos lançados no evento anual de terça-feira estava também o Apple Watch Ultra 2. Ainda assim, Paul Meeks disse hoje no “ The Exchange ” da CNBC:

Acho que eles deveriam considerar fazer uma aquisição bastante grande. Eles têm um balanço forte para fazer isso facilmente. Essa é provavelmente a melhor oportunidade para um crescimento acelerado e eles precisam muito dela.

A Apple também revelou hoje os mais recentes AirPods e novas pulseiras de tecido fino não feitas de couro (por razões ambientais) para seu smartwatch. Suas ações caíram quase 10% em relação ao máximo acumulado no ano até o momento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.