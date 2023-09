Previsão do preço da prata: perspectivas após atingir o suporte principal

O preço da prata recuperou na manhã de sexta-feira, com os investidores aplaudindo os impressionantes números económicos chineses e o novo pacote de estímulo. Ele disparou para uma máxima de US$ 23,05, alguns pontos acima da mínima desta semana de US$ 22,26. Este preço está ~11,47% abaixo do nível mais alto deste ano, o que significa que entrou em uma zona de correção.

Recuperação econômica da China

Copy link to section

Os preços da prata e de outros metais recuperaram após os impressionantes números económicos chineses. De acordo com a agência de estatísticas, a taxa de desemprego caiu para 5,25 em agosto, com as vendas no varejo aumentando 4,2%.

Dados adicionais revelaram que a produção industrial da China aumentou 4,5% em relação ao ano anterior. Esse foi o maior aumento em anos. Os investimentos em ativos fixos aumentaram 3,2% em termos homólogos.

Estes números significam que a economia chinesa começou a recuperar à medida que Pequim implementa inúmeras medidas de estímulo. O pacote de estímulo mais recente ocorreu na sexta-feira, quando o BPC decidiu cortar pela segunda vez o montante das reservas que os credores detêm.

Save

A nova medida significa que os bancos poderão agora libertar mais de 68,8 mil milhões de dólares para o mercado em novos empréstimos. Além disso, o banco decidiu renovar 591 mil milhões de yuan em empréstimos de médio prazo.

O preço da prata é bastante sensível às atividades na China devido à sua vasta procura. É o maior consumidor de prata do mundo. Portanto, estes números robustos significam que a procura por prata provavelmente aumentou.

Também está subindo após os números relativamente fortes dos Estados Unidos na quinta-feira. As vendas no varejo principais e principais subiram em agosto, mesmo com a inflação subindo pelo segundo mês consecutivo. A inflação subiu para 3,7% em agosto, enquanto o núcleo do IPC caiu para 4,3%. (Leia mais aqui).

Previsão do preço da prata

Copy link to section

Save

O gráfico diário mostra que os preços da prata atingiram o mínimo de US$ 22,26 esta semana. Este foi um nível importante, uma vez que foi o ponto mais baixo desde junho deste ano. O preço permanece abaixo das médias móveis de 50 e 200 dias e da resistência crucial em US$ 24,60 (máximo de fevereiro).

A prata também formou um padrão de vela estrela da manhã. Portanto, a perspectiva para o metal é ligeiramente otimista, com o próximo nível a ser observado sendo de US$ 24. A visão otimista se tornará inválida se o preço cair abaixo do suporte crucial de US$ 22,26.

Save