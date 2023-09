EUR/USD: Traders técnicos contrários apostam em uma combinação dupla antes da decisão do Fed

Uma semana importante para o mercado de câmbio começou hoje. Na quarta-feira, a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) divulgará a sua decisão de política monetária e os participantes do mercado estão ansiosos por saber o que a Fed irá fazer e dizer.

Mas este artigo não é sobre fundamentos – falarei sobre isso noutro artigo antes da decisão do Fed. Em vez disso, trata-se de análise técnica e de como os traders técnicos do EUR/USD “gritam” por uma recuperação dos mínimos atuais.

Tudo se resume ao declínio dos máximos de 2023.

Em julho, a taxa de câmbio EUR/USD atingiu 1,1270. O nível foi impressionante porque a taxa estava tão baixa quanto 0,9590 apenas alguns meses antes. Portanto, os touros tinham todos os motivos para acreditar que a recuperação iria continuar, dada a força do mercado.

Só que isso não aconteceu.

Na verdade, o mercado fez o oposto – despencou, cortando seis grandes números (ou seja, seiscentos pips) em alguns meses.

No entanto, embora a escolha de comprar o EUR face ao USD pareça arriscada aqui, os traders contrários podem considerá-la atractiva do ponto de vista do risco-recompensa. Mais precisamente, a ação dos preços desde os máximos anuais até aos níveis atuais parece corretiva. De acordo com Elliott Waves, um padrão de combinação dupla pode ter acabado de ser concluído antes da decisão do Fed.

EUR/USD de volta a 1,10

De acordo com a teoria das Ondas de Elliott, uma onda impulsiva deve ter pelo menos um segmento estendido. Extensão refere-se à onda ser 161,8% mais longa que a próxima mais longa.

Mas o declínio em relação aos máximos de 2023 não tem essa extensão. Assim, ao excluir uma estrutura impulsiva, o trader técnico fica com uma estrutura corretiva.

Combinações duplas são os padrões corretivos mais comuns. Eles envolvem duas correções simples conectadas por uma onda intermediária – a onda x.

Além disso, quase sempre terminam com um triângulo.

Neste caso, o triângulo parece um padrão de cunha descendente – outro sinal de alta.

Então, o que o trader contrário deveria fazer aqui?

A maneira mais segura de negociar esse padrão é esperar que o mercado ultrapasse a onda d. Esta força invalida a reacção do mercado à decisão do BCE sobre a taxa de juro da semana passada.

Além disso, sinaliza o fim do triângulo (cunha descendente), e uma mudança para 1,10 deverá seguir-se, desde que o mercado não atinja outro mínimo mais baixo.

