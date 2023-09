Como o topo duplo do ETF QQQ é o UltraPro Short SQQQ uma compra

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

As ações americanas recuaram nos últimos meses, encerrando o forte impulso que aconteceu no início deste ano. O observado de perto Invesco QQQ recuou para um mínimo de US$ 354,10, o nível mais baixo desde 12 de junho.

O fundo, que acompanha as empresas do índice Nasdaq 100, recuou à medida que os riscos de mercado aumentavam. Existem riscos significativos de recessão, como escrevi aqui . A China, a segunda maior economia do mundo, está a derreter à medida que o sector imobiliário entra em colapso.

Além disso, a Reserva Federal comprometeu-se a continuar com os aumentos das taxas. O gráfico de pontos da sua reunião de Setembro mostrou que as autoridades antecipam pelo menos mais um aumento de 0,25% nas taxas de juro.

Existem também riscos de crescimento económico à medida que a greve dos trabalhadores do UAW continua. Mais importante ainda, a divisão política em Washington significa que as esperanças de uma paralisação do governo aumentaram.

https://www.youtube.com/watch?v=wjEOSPSBFac&pp=ygUKdWF3IHN0cmlrZQ%3D%3D

Topos duplos do ETF Invesco QQQ

Copy link to section

Tecnicamente, a situação não parece boa para o Invesco QQQ. Conforme mostrado abaixo, o fundo formou o que parece ser um padrão de topo duplo cujo decote está em US$ 353,81. Na análise da ação do preço, o topo duplo é um dos sinais de baixa mais populares.

Ao mesmo tempo, as médias móveis ponderadas (EMA) de 50 e 100 dias estão prestes a formar um cruzamento de baixa. Esta mini cruz de morte aponta para mais desvantagens nas próximas semanas.

Se isso acontecer, o ETF QQQ provavelmente terá um rompimento de baixa, já que os vendedores visam o suporte principal em US$ 331,17, a maior oscilação em 15 de agosto. Este preço está cerca de 6,86% abaixo do nível atual.

Além dos aspectos técnicos, o ETF QQQ apresenta riscos adicionais. Por um lado, o índice do dólar americano (DXY) atingiu o nível mais alto em mais de seis meses. Um dólar americano mais forte afecta muitas grandes empresas tecnológicas que têm exposição a mercados internacionais como a Apple e a Microsoft.

Existem também riscos de avaliação agora que empresas como a Apple, a Netflix e a Microsoft não estão a crescer tão rapidamente.

O UltraPro Short QQQ é uma compra?

Copy link to section

O UltraPro Short QQQ é um fundo alavancado que tende a se mover inversamente ao Invesco QQQ. Como escrevi aqui , o fundo busca retornos diários de investimento que correspondam a três vezes o inverso do desempenho diário do índice Nasdaq 100.

Na maioria dos períodos, o SQQQ tem um bom desempenho quando o Nasdaq 100 e o ETF QQQ estão caindo. Operar a descoberto no fundo gera retornos maiores do que colocar uma posição vendida no ETF Invesco QQQ. Da mesma forma, gera retornos piores quando o índice Nasdaq 100 apresenta uma forte tendência de alta.

Portanto, com as perspectivas de baixa para o índice Nasdaq 100, existe a possibilidade de o fundo SQQQ continuar a subir.

Enquanto o fundo QQQ formou um padrão de topo duplo, o fundo SQQQ criou um padrão de fundo duplo de US$ 16,35, cujo decote era de US$ 20,95. Portanto, há uma probabilidade de que o fundo continue subindo à medida que os compradores visam a resistência principal em US$ 25.

Gráfico SQQQ por TradingView

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.