Pepe, Sui, Arbitrum, Optimism, RUNE despencam enquanto a derrota dos títulos continua

Os preços das criptomoedas despencaram na terça-feira, à medida que as preocupações com o mercado de títulos se intensificaram. Bitcoin, a maior moeda do mundo, caiu mais de 3%, para um mínimo de US$ 27.500. Da mesma forma, o Ethereum caiu 4%, para 1.658%.

Aumento dos rendimentos dos títulos

Algumas das altcoins de pior desempenho foram Pepe, Sui, ThorChain, Arbitrum e Optimism. Pepe, a moeda meme altamente popular, caiu 10%, com o volume de 24 horas sendo de US$ 80 milhões. As demais altcoins caíram mais de 7%.

Essa ação de preço foi muito diferente do que aconteceu na segunda-feira, quando o Bitcoin subiu para US$ 28.000. Outros tokens importantes que dispararam na segunda-feira foram Solana, Chainlink e Tron. Eles saltaram quando os investidores aplaudiram a extensão temporária do financiamento do governo dos EUA.

O colapso contínuo da criptografia se deve principalmente ao desempenho do mercado de títulos. De acordo com o Investing.com, o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,72%, o nível mais alto desde 2007. Da mesma forma, o rendimento de 30 anos saltou para 4,85%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu para 5,1%. Como resultado, a curva de rendimentos inverteu-se para o nível mais baixo em décadas.

Os ETFs de títulos populares também despencaram, como escrevi aqui . Os fundos iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT) e Vanguard Long-Term Treasury (VGLT) caíram para os níveis mais baixos desde 2014.

Implicações para criptomoedas

Existem três razões principais pelas quais as obrigações dos EUA estão a cair. Primeiro, o endividamento do governo dos EUA aumentou dramaticamente, elevando a dívida total para mais de 33 biliões de dólares. Este aumento e a disfunção regular em Washington levaram a Fitch a rebaixar o governo dos EUA.

Há também preocupações sobre a capacidade dos EUA de pagarem a sua dívida de longo prazo, agora que os pagamentos de juros saltaram para mais de 800 mil milhões de dólares. Infelizmente, não há saída agora que os políticos em Washington não estão preparados para cortar gastos.

Em segundo lugar, a Reserva Federal deu a entender que continuará a aumentar as taxas de juro, uma vez que a inflação ainda está elevada. Finalmente, alguns dos maiores detentores de dívida dos EUA começaram a vender. A China vendeu mais de US$ 300 bilhões em títulos do Tesouro desde 2021.

O aumento dos rendimentos dos títulos e a curva de rendimentos invertida têm impacto em altcoins como Pepe, Sui, Arbitrum e Optimism. Por um lado, sinalizam que uma recessão poderá estar a caminho . Historicamente, os activos de risco tendem a apresentar um desempenho inferior durante uma recessão.

Além disso, conduzem a fortes retornos em obrigações de curto prazo e empurram-nas para a sua segurança. Isto explica por que razão os rendimentos dos fundos do mercado monetário e o índice do dólar americano subiram nos últimos meses. Portanto, as altcoins podem continuar caindo se esta tendência continuar.

An incredible $993 billion has gone into money market funds since the Fed started raising rates in March 2020.



Inflows to money market funds are well ahead those seen in 2015, 2004, 1999 and 1994 rate hike cycles.



With a strong US Dollar and falling bond prices, money market… pic.twitter.com/ECXQ1LM40f — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 2, 2023

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.