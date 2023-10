Stifel não vê “soluções fáceis” para o Metro Bank, em dificuldades, no Reino Unido

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

As ações do Metro Bank Holdings PLC (LON: MTRO) estão reduzindo significativamente as perdas recentes na sexta-feira, mas um analista da Stifel alerta sobre os desafios contínuos pela frente.

Por que o Metro Bank está lutando?

O Metro Bank foi particularmente atingido esta semana, após relatos de que pretendia levantar 350 milhões de libras (427 milhões de dólares) e 250 milhões de libras em dívida e capital, respectivamente.

O banco em apuros também foi alvo de negociações para se desfazer de cerca de 33% da sua carteira de hipotecas para reduzir os requisitos de capital. Empresas como Lloyds Bank, HSBC e NatWest estão interessadas em comprar uma grande fatia de sua carteira de hipotecas, de acordo com a Sky News.

A redução de ativos pesará no lucro do banco, que foi de pouco mais de £ 16 milhões no primeiro semestre de 2023.

As ações do Metro Bank Holdings PLC caíram mais de 70% em relação ao máximo acumulado no ano até o momento.

Stifel rebaixou a classificação do Metro Bank hoje

Na sexta-feira, analistas da Stifel rebaixaram a classificação do Metro Bank para “vender”, dizendo que levantar capital provavelmente continuará sendo uma luta para que ele avance. Sua nota de pesquisa também diz:

Não existem soluções fáceis para o banco e os riscos para as obrigações continuam enviesados para o lado negativo. O Banco Mundial está numa posição difícil, com necessidades de capital de até mil milhões de dólares nos próximos dois anos.

A notícia de que pretende levantar capital é um prenúncio de problemas, especialmente porque o Banco do Vale do Silício, que faliu no início deste ano, fez um anúncio semelhante antes de falir, como Invezz relatou aqui.

Observe que a Fitch Ratings também citou riscos para os buffers de capital e para a estabilização do modelo de negócios, ao colocar o Metro Bank hoje em classificação negativa.

