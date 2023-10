Preço das ações da IAG: controladora da British Airways enfrenta ventos contrários

O preço das ações IAG (LON: IAG) oscilou em uma faixa estreita nos últimos meses, à medida que o mercado avalia a recuperação da empresa. Depois de atingir o máximo acumulado do ano de 173,60p em janeiro, as ações recuaram mais de 15%.

Lucros das companhias aéreas à frente

A IAG e outras companhias aéreas estão tendo um bom ano à medida que a indústria global de viagens se recupera. De acordo com a IATA, o tráfego em julho aumentou 26,2% em relação ao mesmo mês de 2022. Em seguida, aumentou 28,3% em agosto, com o tráfego nacional e internacional aumentando dois dígitos.

A IAG, como uma das principais empresas nacionais e internacionais do setor, está a beneficiar da recuperação do setor. Os resultados do primeiro semestre da empresa mostraram o quão bem a empresa está indo.

As suas receitas totais saltaram para 13,58 mil milhões de euros, face aos 9,35 mil milhões de euros no mesmo período de 2022. As receitas no segundo trimestre dispararam para 7,6 mil milhões de euros. Os seus lucros também aumentaram, com o lucro líquido a subir para 921 milhões de euros no primeiro semestre do ano.

Os investidores acreditam que o forte desempenho do IAG continuou no terceiro trimestre. A estimativa média do seu lucro operacional é de 895 milhões de euros, sendo a previsão mais elevada de 1,09 mil milhões de euros.

Ainda assim, o IAG enfrenta inúmeros desafios que poderão afetar os seus negócios. O maior desafio é que o custo das operações está a aumentar à medida que os preços do combustível de aviação disparam. Como escrevi neste artigo na EasyJet, o preço do combustível de aviação disparou para US$ 960,45 por tonelada. A American Airlines citou os custos de combustível quando rebaixou sua orientação.

O outro desafio é que os custos com funcionários deverão aumentar. De acordo com a Sky, a British Airways está considerando pagar aos pilotos de caminhada para evitar uma greve. Embora seja importante evitar uma greve, isso significa que as margens do IAG serão afetadas.

Previsão do preço das ações IAG

Gráfico IAG por TradingView

Os leitores regulares sabem que não sou um grande fã de ações de companhias aéreas por causa de seus ciclos de expansão e queda. Além disso, normalmente estou inclinado a apoiar a EasyJet, uma companhia aérea regional popular com um dos balanços mais fortes da região.

O gráfico diário mostra que o preço das ações IAG atingiu 173,60p em janeiro e agosto. Já que a ação caiu abaixo da média móvel de 50 dias e do suporte principal em 149,20p, o ponto mais baixo de julho.

O IAG também formou o que parece ser um padrão de topo duplo. Portanto, suspeito que as ações provavelmente continuarão caindo, já que os vendedores visam o suporte principal em 140p. Uma queda abaixo desse preço fará com que ele caia para 127,95p (mínimo de março).

