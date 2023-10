USD/PKR: Rupia paquistanesa sobe por 6 semanas, mas permanecem 2 riscos

A recuperação da rupia paquistanesa continuou esta semana, mesmo com o índice do dólar americano (DXY) no nível mais alto em meses. A taxa de câmbio USD/PKR caiu nas últimas seis semanas consecutivas e agora está pairando no nível mais baixo desde 17 de julho. Esta é a primeira vez desde 2020 que a rupia sobe durante seis semanas consecutivas.

Por que a rupia paquistanesa está em alta?

A rupia paquistanesa teve um desempenho agitado este ano. Inicialmente, atingiu o nível mais alto já registrado em outubro. No seu pico deste ano, o par USD/PKR esteve 36% acima do nível mais baixo de janeiro e 104% acima dos seus mínimos pandémicos.

O acontecimento chave deste ano foram as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que concordou em desbloquear dinheiro adicional para o país. Estas entradas de dólares ajudaram bastante a estabilizar a moeda.

A rupia paquistanesa também subiu devido às ações do governo do país para reprimir a manipulação monetária. Lançou esta repressão em Setembro, uma medida que espera que o ajude a evitar a fuga de capitais.

O governo também espera prevenir operações cambiais ilegais e comércio ilegal. Como parte desta repressão, o governo também está a trabalhar na repressão de empresas e indivíduos que acumulam produtos essenciais no estrangeiro. Esta operação rendeu ao governo mais de US$ 2,3 milhões e prendeu mais de 150 pessoas.

O dólar americano saltou

A subida da rupia paquistanesa ocorreu numa altura em que o dólar americano subiu face à maioria das moedas, incluindo o euro e a libra esterlina. Aumentou depois que a Reserva Federal empurrou as taxas de juros para o nível mais alto em mais de duas décadas. Ata publicada esta semana mostrou que o comité espera realizar outro aumento das taxas.

Ainda assim, como escrevi antes , a rupia paquistanesa enfrenta numerosos riscos pela frente. Por exemplo, enfrenta o risco das próximas eleições no Paquistão marcadas para Janeiro. Muitas moedas de mercados emergentes tendem a enfraquecer face a eleições gerais.

As eleições no Paquistão são notáveis devido aos riscos políticos crescentes no país onde Imran Khan está preso. O outro risco é que o país enfrente um obstáculo ao vencimento de obrigações de mil milhões de dólares em Abril de 2024. Em Agosto, o governo disse que espera renovar metade das suas dívidas de 24,5 mil milhões de dólares com vencimento em 2024.

Portanto, a procura de dólares americanos para cobrir estes pagamentos de obrigações poderá empurrar a rupia paquistanesa para baixo nos próximos meses.