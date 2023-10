Opinião: MicroStrategy, uma baleia Bitcoin, está certa em acumular BTC

O preço das ações da MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) caiu nos últimos meses à medida que o inverno criptográfico continua. As ações eram negociadas a US$ 335,48 na segunda-feira, 30% abaixo do ponto mais alto deste ano. Ainda assim, permanecem cerca de 155% acima do ponto mais baixo de 2022.

Participações em Bitcoin da MicroStrategy

MicroStrategy é uma empresa que fornece empresas de análise de dados para empresas como Pfizer, Sony, Visa e Hilton. Recentemente, começou a oferecer o MicroStrategy AI, um conjunto de produtos que permite às empresas impulsionar as suas operações de IA.

A MicroStrategy agora não é conhecida pelas soluções de alta tecnologia que oferece. Em vez disso, é conhecida por suas enormes participações em Bitcoins. Recentemente, ela comprou 5.445 BTC adicionais no valor de mais de US$ 147 milhões na época. Seu preço médio de compra foi de US$ 27.000.

Ela agora detém Bitcoin no valor de mais de US$ 4,8 bilhões, um número substancial já que a MicroStrategy está agora avaliada em mais de US$ 4,7 bilhões. Estas participações fazem da MicroStrategy a maior baleia corporativa do mundo.

As ações da MicroStrategy podem ter implicações importantes no preço do Bitcoin. Por exemplo, uma grande venda poderia levar a mais oferta, o que afetaria então o seu preço. A MicroStrategy disse que não tem intenção de vender suas participações em Bitcoin tão cedo.

Por que o MSTR está certo em acumular Bitcoin

Existem três razões principais pelas quais a MicroStrategy está certa em manter Bitcoin em seu portfólio. Primeiro, as ações da empresa tiveram um bom desempenho desde que ela começou a acumular Bitcoin em 2020.

Embora a ação tenha caído do seu máximo histórico de 1.310 dólares, permanece 245% acima do nível mais baixo desde 2020. O índice Nasdaq 100 subiu mais de 120% desde o ponto mais baixo em 2020.

Em segundo lugar, acredito que o Bitcoin será muito maior do que é hoje nos próximos cinco anos. Analistas do Standard Chartered acreditam que o BTC poderá subir para US$ 50 mil nos próximos anos.

Cathie Wood, fundadora do Ark InnovationFund, vê que o valor aumentará para US$ 600 mil no longo prazo, enquanto Thomas Lee, da Fundstrat, acredita que poderá atingir US$ 200 mil. Michael Novogratz, da Galaxy Digital, vê o valor subir para US$ 500 mil nos próximos anos.

Esses analistas nem sempre estão corretos, pois nenhum deles previu o inverno criptográfico em curso. No entanto, existem razões pelas quais o BTC pode disparar. Por um lado, o Bitcoin, há muito considerado um ativo de risco, prosperou durante a pandemia de Covid-19, um evento de cisne negro.

Bitcoin também sobreviveu ao colapso da FTX e o ambiente de altas taxas de juros. No passado, o consenso era que ativos de risco como Bitcoin e Ethereum não sobreviveriam a um período de taxas elevadas. Eles agora estão no nível mais alto em mais de duas décadas.

Existem potenciais catalisadores que irão aumentar o preço do Bitcoin e do MSTR. As taxas de juros provavelmente começarão a cair em 2024, enquanto o próximo halving do Bitcoin ocorrerá em abril. Mais importante ainda, ao contrário do ouro, a oferta de Bitcoin está a esgotar-se, com o total de moedas em circulação a situar-se em 19,51 milhões de 21 milhões.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.