Os preços das ações da EasyJet, IAG e Wizz Air despencam à medida que os riscos da aviação aumentam

As ações das companhias aéreas continuaram a sua tendência descendente, à medida que os riscos na indústria continuavam. O preço das ações IAG (LON: IAG) caiu para um mínimo de 140p, o ponto mais baixo desde março de 2023. Está se aproximando de um mercado em baixa, pois caiu mais de 17% em relação ao máximo acumulado no ano.

O IAG é observado de perto devido ao seu tamanho e natureza das operações. Ela administra a British Airways, que atende a Europa e outras operações internacionais. A empresa também possui outras companhias aéreas menores, como Iberia, Aer Lingus, Iberia Express, LEVEL e Vueling.

O preço das ações da EasyJet (LON: EZJ) despencou para 365p, o nível mais baixo desde janeiro. Ao contrário do IAG, as ações da EZJ já passaram para um mercado baixista, uma vez que despencaram mais de 30% em relação ao seu nível mais alto este ano.

O preço das ações da Wizz Air (LON: WIZZ) teve um desempenho muito pior do que o de outras companhias aéreas listadas em Londres. Caiu para um mínimo de 1.572p, seu ponto mais baixo desde novembro do ano passado. Outras ações de companhias aéreas conhecidas, como Lufthansa e Ryanair, também caíram.

As ações das companhias aéreas caíram por dois motivos principais. Primeiro, o preço do combustível de aviação está a subir à medida que a guerra entre Israel e o Hamas continuou. O Brent saltou para US$ 91,77, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) disparou para US$ 87,35.

Dados compilados pela IATA mostram que o preço médio do combustível de aviação estava em média nos 121 dólares por barril, superior ao de há alguns meses. Estes preços continuarão a subir se o Brent subir para mais de 100 dólares, como muitos analistas esperam.

O combustível de aviação é um custo importante para todas as companhias aéreas, o que significa que o seu aumento levará a margens mais baixas. Na terça-feira, a United Airlines disse que seu lucro líquido aumentou para US$ 942 milhões no último trimestre, enquanto sua receita atingiu US$ 14,48 bilhões. No entanto, alertou que o preço mais elevado do combustível de aviação afectará a sua rentabilidade.

Outras companhias aéreas que publicaram recentemente os seus resultados, como a Delta e a EasyJet, também alertaram sobre os preços dos combustíveis. A Delta reduziu sua orientação na semana passada.

O outro risco é que os salários na indústria estejam subindo. A British Airways está prestes a aumentar os salários para evitar uma greve iminente. Todos esses custos provavelmente afetarão todas as margens de lucro das companhias aéreas. Além disso, as guerras na Europa e no Médio Oriente afectarão a procura das companhias aéreas.

