A bolha da energia eólica está estourando com o colapso do preço das ações da Orsted

A indústria de energia eólica está passando por uma fase difícil, à medida que as taxas de juros aumentam, aumentando os custos de construção e manutenção. O preço das ações da Orsted despencou mais de 20% na quarta-feira, uma semana depois que as ações da Siemens Energy caíram mais de 30%. As ações caíram mais de 60% desde seu ponto mais alto neste ano.

Problemas de energia eólica

Há riscos crescentes de que as indústrias eólica e solar estejam em colapso. Em Setembro, o Reino Unido registou o que o The Guardian considerou ser o “maior desastre de energia limpa” dos últimos anos. O leilão do país para os próximos projetos eólicos não teve licitações, pois as empresas alertaram sobre o aumento dos custos.

Entretanto, nos Estados Unidos, vários governadores enviaram uma carta a Biden, apelando ao governo federal para apoiar a indústria eólica. Os governadores citaram o aumento dos custos na indústria e as interrupções na cadeia de abastecimento.

E na semana passada, o preço das ações da Siemens Energy despencou depois de a empresa ter recorrido ao governo para obter garantias de financiamento. A empresa quer mais de US$ 16 bilhões em garantias estatais à medida que seus negócios desaceleram. E na China, o Xinjiang Goldwind alertou que o seu lucro caiu 98%.

E agora, a Orsted, uma empresa líder na indústria de energia eólica, está a soar o alarme sobre o seu negócio. A empresa disse que registraria uma redução ao valor recuperável de US$ 4 bilhões em projetos nos Estados Unidos.

Portanto, existem riscos crescentes de que os negócios da empresa continuem em dificuldades, salvo quaisquer grandes investimentos por parte do governo. Num relatório, a empresa afirmou que o seu EBITDA nos primeiros nove meses do ano foi de 15,4 mil milhões de coroas dinamarquesas, um pequeno aumento em relação ao mesmo período de 2022.

O prejuízo total da empresa foi de 19,9 mil milhões de coroas dinamarquesas, enquanto o retorno sobre o capital empregado (ROCE) caiu para -14%. O CEO disse:

“Portanto, como parte de nossa revisão contínua de nosso portfólio eólico offshore nos EUA, decidimos interromper o desenvolvimento do Ocean Wind 1 e do Ocean Wind 2. Ao mesmo tempo, tomamos a decisão final de investimento na Revolução de 704 MW. Projeto eólico.”

Previsão do preço das ações da Orsted

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da Orsted caiu fortemente nos últimos meses. Precisamente, as ações caíram quase 80% desde o ponto mais alto já registrado. E a situação está piorando à medida que as ações caminham para as maiores quedas semanais desde agosto.

As ações da Orsted permaneceram abaixo de todas as médias móveis e do importante nível de suporte em DKK 540,8, o nível mais baixo em maio. Portanto, embora a ação esteja claramente sobrevendida, há uma probabilidade de que a tendência de baixa continue caindo. Se isso acontecer, o próximo nível importante a ser observado será DKK 200.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.