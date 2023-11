USD/PKR: Rupia paquistanesa cai antes de uma reunião crucial do FMI

O recente aumento da rupia paquistanesa atingiu recentemente uma barreira importante. A taxa de câmbio USD/PKR recuperou do mínimo do mês passado de 275,80 para um máximo de 282. 11. Permanece 8,25% abaixo do ponto mais alto deste ano.

Inflação no Paquistão diminui

A rupia paquistanesa tem sido uma das moedas com melhor desempenho nas últimas semanas, mesmo com a subida do índice do dólar americano (DXY). A moeda se recuperou depois que o governo paquistanês lançou uma batalha massiva para salvá-la.

Fez isso reprimindo o comércio ilegal de dólares e impondo restrições às empresas do setor de negociação forex. Também travou uma batalha para acabar com o mercado paralelo que floresce há anos.

Recentemente, porém, a rupia paquistanesa perdeu o dinamismo que previ no meu último relatório . Embora a repressão já estivesse atrasada, a realidade é que o Paquistão enfrenta numerosos desafios pela frente.

Há uma próxima eleição que pode causar muita divisão. Na maioria dos períodos, as moedas dos mercados emergentes tendem a apresentar um desempenho inferior face a uma eleição importante. Vimos isso recentemente com a naira nigeriana, o dólar zimbabuano e o peso argentino.

O outro grande risco que a moeda PKR enfrenta é um grande vencimento da dívida que chega em 2024. Esse título, que é em dólares, levará a mais pressão cambial, uma vez que a economia não vai bem. O Paquistão está agora em conversações com o FMI e outros credores. A equipe da agência visitará o Paquistão na quinta-feira para deliberar sobre a próxima liberação de US$ 700 milhões no âmbito do programa de US$ 3 bilhões.

As notícias mais recentes sobre a rupia paquistanesa vieram da agência de estatísticas do país. Num relatório, a agência afirmou que a inflação do Paquistão desceu em Outubro, depois de o governo ter reduzido os preços dos combustíveis.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) principal caiu 26,89% em outubro, de 31,4% no mês anterior. A retirada esteve em linha com o que o banco central paquistanês tinha previsto na sua recente reunião. Na sua última reunião, o banco deixou as taxas de juro inalteradas pela terceira reunião consecutiva.

Análise técnica USD/PKR

Gráfico USD/PKR por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para PKR retornou em alta nos últimos dias. Ele se recuperou para um máximo de 282,10, que foi superior ao mínimo acumulado no ano de 275,80. Permanece abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias.

A perspectiva para o par USD/PKR é agora de baixa, com o próximo nível a observar sendo 275,80, o ponto mais baixo em outubro. No longo prazo, porém, acredito que o par irá se recuperar à medida que os compradores testam novamente o importante nível psicológico de 300.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.