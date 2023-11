O preço das ações da Tilray Brands (TLRY) pode cair 17% em breve

O preço das ações da Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) caiu livremente este ano devido às preocupações com a indústria da cannabis. As ações caíram para um mínimo de US$ 1,83 na terça-feira, uma queda de mais de 46% em relação ao ponto mais alto de setembro. Outras empresas como Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth e Truelive Cannabis também despencaram.

Os problemas da cannabis continuam

A Tilray Brands é uma das maiores empresas da indústria da cannabis. A empresa cresceu orgânica e inorgânica ao longo dos anos. Adquiriu empresas como HEXO, Redhook, Aphria e Natura Naturals. Mais recentemente, expandiu os seus negócios através da aquisição de oito marcas de cerveja da AB InBev.

A Tilray Brands e outras empresas de cannabis têm enfrentado dificuldades nos últimos anos. Por um lado, enfrentaram numerosos obstáculos nos Estados Unidos, onde os políticos têm lutado para avançar com uma regulamentação abrangente sobre a cannabis. As empresas de cannabis também enfrentaram uma concorrência significativa nos últimos anos.

Os negócios da empresa não estão crescendo tão rapidamente como há alguns anos. Sua receita no trimestre mais recente foi de US$ 177 milhões, um aumento de 15% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Sua receita canadense de cannabis aumentou 16%, enquanto a receita internacional disparou mais de 37%.

A Tilray Brands também fez muitos progressos nos últimos meses. Reduziu sua dívida total em US$ 177 milhões este ano. Além disso, suas sinergias no acordo HEXO passaram para US$ 27 milhões nos últimos meses.

Além disso, a empresa fez muitos progressos no negócio de bebidas. Adquiriu vários negócios de cerveja artesanal da AB InBev. Esta diversificação é importante, uma vez que a protege da desafiadora indústria da cannabis.

A receita do negócio de bebidas aumentou 17% no último trimestre, para US$ 24,2 milhões. A Tilray espera que a receita do seu negócio de bebidas alcoólicas chegue a US$ 300 milhões.

Portanto, a Tilray parece melhor posicionada do que outras empresas de cannabis que se concentram em produtos únicos.

Previsão do preço das ações da Tilray Brands

O preço das ações TLRY apresentou forte tendência de queda nos últimos meses. Ele reduziu a maior parte dos ganhos obtidos há alguns meses, quando atingiu o pico de US$ 3,39. A ação permaneceu abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias.

O indicador TRIX apontou para baixo, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo do ponto neutro de 50. Além disso, caiu abaixo do importante nível de suporte de US$ 2,17, o ponto mais baixo em 26 de abril.

Portanto, a perspectiva para o preço das ações da Tilray Brands é de baixa, com o próximo ponto de suporte a ser observado em US$ 1,50. Este preço está de acordo com minha previsão recente da Tilray.

Este preço é o ponto mais baixo deste ano e está acima de 16,90% do nível atual. Uma queda abaixo desse suporte abrirá a possibilidade de cair para US$ 1,0.

