Previsão do preço do petróleo Brent: análise técnica

Os preços do petróleo bruto recuaram. O Brent, a referência global, está no bom caminho pela terceira semana consecutiva, à medida que o ímpeto recente se desvaneceu. Caiu para um mínimo de US$ 81,20 na quarta-feira, muito abaixo da máxima acumulada no ano de US$ 95,86. Da mesma forma, o West Texas Intermediate (WTI) despencou para US$ 76,90, também abaixo da alta acumulada no ano de US$ 94,80.

O preço do petróleo bruto está a cair à medida que os investidores se concentram na dinâmica contínua da procura e da oferta. Do lado da procura, a Rússia e a OPEP concordaram em manter as suas restrições à oferta, que se destinam a aumentar os preços.

Além disso, os receios recentes de que a guerra em curso entre Israel e o Hamas conduzirão a perturbações no fornecimento não se materializaram. Enquanto a guerra continua, outras potências regionais como o Irão e a Arábia Saudita não foram afetadas.

Entretanto, como escrevi neste artigo, a Rússia continuou a extrair petróleo bruto, apesar das sanções em curso. O país aproveita os petroleiros mais antigos para transportar milhões de barris de petróleo todos os dias. Os novos comerciantes de petróleo também substituíram outras empresas ocidentais como a Trafigura e a Vitol.

Além disso, o preço do petróleo bruto Brent aumentou devido ao forte dólar americano. O índice do dólar subiu para mais de 106 dólares este ano, tornando caro para os países dos mercados emergentes comprar petróleo. Jerome Powell, chefe do Federal Reserve, falará ainda na quarta-feira.

Portanto, existem algumas preocupações de que o petróleo continue a subir. Numa declaração recente, analistas do JPMorgan alertaram que o petróleo poderia subir para 150 dólares. O Banco Mundial também alertou que o petróleo poderá saltar para mais de 150 dólares se a guerra na Ucrânia continuar.

Previsão do preço do petróleo bruto Brent

Gráfico UKOIL por TradingView

A análise técnica é uma boa maneira de prever onde um ativo financeiro estará no curto e no longo prazo. No gráfico diário, vemos que o preço formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos mais pessimistas do mercado.

O Brent também caiu abaixo do nível de suporte principal de US$ 88,2, o ponto mais alto em abril e agosto deste ano. Mais notavelmente, as médias móveis de 50 e 100 dias estão prestes a fazer um cruzamento de baixa, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrevenda.

Portanto, a perspectiva para o Brent é de baixa, com o próximo nível a ser observado sendo de US$ 80. Uma quebra abaixo desse nível fará com que ele caia para o próximo suporte em US$ 71,65, o nível mais baixo em maio e junho.

