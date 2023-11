Índice Hang Seng sofreu um soco enquanto os riscos de Hong Kong e China continuam aumentando

O recorde de desempenho inferior do índice Hang Seng continuou esta semana, à medida que as preocupações com a economia chinesa continuavam. O índice caiu durante quatro dias consecutivos e está agora perto do nível mais baixo de 2023. Despencou mais de 24% desde o ponto mais alto deste ano.

Os riscos chineses permanecem

O índice Hang Seng tem sido um dos índices globais com pior desempenho este ano. Embora seus pares americanos, como o Dow Jones, o Nasdaq 100 e o S&P 500, tenham subido dois dígitos, ele caiu mais de 24% em relação ao máximo acumulado no ano.

Esse baixo desempenho não é novo. Depois de atingir um pico de 31 167 dólares em fevereiro de 2021, o índice despencou mais de 53%, para um mínimo de 14 655 dólares em dezembro de 2022. Esta ação de preços ocorreu num momento em que as economias da China e de Hong Kong passavam por um período de turbulência.

Existem dois desafios principais com os quais os investidores estão lidando. Primeiro, o sector imobiliário na China está em colapso. Empresas como Evergrande e Country Garden, que têm mais de 500 mil milhões de dólares em passivos combinados, estão em aparelhos de suporte vital.

O outro grande risco são as tensões em curso entre os Estados Unidos e a China. Estas tensões levaram a uma grande desconfiança entre políticos, líderes empresariais e investidores. Como resultado, os dados mais recentes mostram que o total do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) dos EUA para a China quase secou.

Existem outros riscos. Na quarta-feira, dados económicos da China revelaram que a economia entrou em deflação em Outubro, à medida que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) caiu em Outubro. A deflação é geralmente um sinal de que a economia está indo bem.

Federal Reserve ainda agressivo

Entretanto, a Reserva Federal não descartou um novo aperto nos próximos meses. Num comunicado divulgado na quinta-feira, Jerome Powell observou que o banco ainda poderia aumentar as taxas se as taxas de juros permanecessem acima de 2%. Isto explica porque o índice Hang Seng recuou na sexta-feira.

A maioria das empresas do índice Hang Seng caiu fortemente este ano. O preço das ações da Country Garden caiu mais de 63% este ano. Outros países com desempenho inferior são empresas como Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health e Xinyi Solar, entre outras. Todas essas ações despencaram mais de 50% este ano.

Por outro lado, algumas das principais empresas do índice Hang Seng. A NetEase, uma empresa líder em jogos, saltou mais de 53% este ano. Os preços das ações da Xiaomi e da Lenovo subiram mais de 48% e 40% este ano. Outras empresas como PetroChina, SMIC, CNOOK e Byd dispararam mais de 30% este ano.

Olhando para o futuro, Hong Kong enfrentará numerosos desafios nos próximos meses se a economia chinesa continuar em dificuldades. Alguns dos constituintes mais notáveis do Hang Seng a serem observados serão o Alibaba, que está sendo desmembrado, o HSBC e o Baidu. O Baidu também se tornou um player líder no espaço de IA.

Previsão do índice Hang Seng

O gráfico diário mostra que o índice HSI tem apresentado uma forte tendência descendente nos últimos meses. Ao longo do caminho, o índice formou um canal descendente mostrado em vermelho. Agora moveu-se abaixo do ponto neutro deste canal.

Ao longo do caminho, o índice Hang Seng deslocou-se abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se abaixo do ponto neutro. Além disso, o Índice Direcional Médio (ADX) caiu para seu ponto mais baixo desde agosto deste ano.

Portanto, a perspectiva para o índice é de baixa, com o próximo suporte importante a ser observado em H$16.000. Este preço está cerca de 7,10% do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.