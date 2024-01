Estoque PDD: crescimento do Temu e lições do Wish.com

O preço das ações da PDD Holdings (NASDAQ: PDD) disparou em 2023, ajudado pela crescente popularidade da Temu, a empresa de comércio eletrônico em rápido crescimento. As ações saltaram para US$ 150, seu nível mais alto desde março de 2021. Elas subiram mais de 80% em 2023, superando seus principais rivais como Alibaba, JD.com e até Amazon.

Risco Wish.com de Temu

Copy link to section

Temu foi a principal razão pela qual o preço das ações da PDD Holdings subiu à medida que a empresa se tornou mais popular. Dados da SimilarWeb mostram que ele se tornou o aplicativo de comércio eletrônico mais baixado em todo o mundo. Teve mais de 100 milhões de downloads na Google Play Store e outros milhões no iOS.

Esse crescimento aconteceu à medida que a empresa aumentou seus gastos com marketing e sua plataforma se tornou viral por causa de seus produtos baratos. Os resultados mais recentes mostram que a empresa gastou mais de US$ 2,9 bilhões em vendas e marketing no terceiro trimestre. Gastou bilhões a mais em 2023.

O crescimento explosivo da Temu é bom para a PDD, à medida que expande os seus negócios para longe do mercado chinês. No entanto, também acarreta riscos substanciais, que a empresa terá de enfrentar a longo prazo.

Neste caso, a PDD Holdings e os seus investidores precisam de aprender algo com a Wish.com, que também registou um crescimento explosivo há algum tempo. Temu e Wish.com são empresas semelhantes no sentido de que se concentram na venda de itens de baixo preço e no envio para todo o mundo.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

As duas empresas conseguem fazer isso adquirindo os seus produtos em países asiáticos como a China. Eles também adquirem seus produtos diretamente dos fabricantes, eliminando a marcação que outras empresas sofrem.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

https://www.youtube.com/watch?v=5misu-y7rMs&pp=ygUJVGVtdSBjbmJj

Desejo desafios de receita e lucros

Copy link to section

Observando a história do Wish.com, vemos que é difícil obter lucro neste setor. De acordo com o SeekingAlpha, a receita anual da Wish.com atingiu um pico de mais de US$ 2,5 bilhões em 2020, à medida que a demanda por soluções de comércio eletrônico aumentou.

Desde então, a empresa está em declínio. Sua receita em 2021 caiu para US$ 2,08 bilhões, seguida por US$ 571 milhões em 2022. A receita da empresa nos últimos doze meses foi de US$ 357 milhões.

Ao mesmo tempo, a Wish continuou acumulando perdas. Seu prejuízo líquido saltou de US$ 208 milhões em 2018 para US$ 359 milhões nos últimos quatro trimestres. Também viu o número de usuários ativos despencar neste período. Seus resultados mais recentes mostraram que teve 11 milhões de usuários ativos mensais nos últimos 12 meses. Seus usuários mensais eram de cerca de 9 milhões no terceiro trimestre.

Em contraste, a empresa tinha 60 milhões e 46 milhões de utilizadores activos, respectivamente, no mesmo trimestre de 2021. Tudo isto explica porque é que o preço das ações da WISH.com caiu mais de 60% nos últimos 12 meses.

Riscos para ações PDD

Copy link to section

Portanto, usar o exemplo do Wish.com explica por que Temu e PDD enfrentam vários riscos substanciais pela frente. O desafio é que precisa de gastar mais dinheiro em marketing numa tentativa de aumentar a sua quota de mercado. Também precisa garantir que suas vendas sejam lucrativas.

Felizmente para o PDD, ele possui um balanço saudável que pode ajudá-lo a sustentar Temu por um longo tempo. Terminou o último trimestre com mais de US$ 27 bilhões em dinheiro e investimentos de curto prazo. Está quase livre de dívidas, uma vez que a dívida total de longo prazo é de apenas 222 milhões de dólares.

No curto prazo, o preço das ações PDD provavelmente continuará a subir, à medida que os investidores visam o nível mais alto de todos os tempos de US$ 212, que é cerca de 43% acima do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.