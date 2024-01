Hang Seng e colapso do índice de Xangai estão causando estragos na China

As ações chinesas estão a ficar atrás dos seus pares globais, levando ao pânico e à destruição em Pequim e em todo o país. Em Hong Kong, o índice Hang Seng despencou para 15.200 dólares, o seu ponto mais baixo desde outubro de 2022. Caiu mais de 50% desde o seu máximo pandémico, o que significa que os investidores perderam mais de metade dos seus investimentos.

Índice China A50 vs Hang Seng

As ações chinesas estão despencando

A mesma situação está a acontecer na China continental, onde os índices China A50 e Shanghai Composite, observados de perto, também estão em queda livre. O China A50, que monitora 50 grandes empresas, caiu para US$ 11 mil. Ao todo, as ações chinesas perderam mais de um bilião de valor nos últimos anos.

O desafio para os cidadãos e investidores chineses é que não há onde se esconder enquanto o mercado de ações implode. Por um lado, o setor imobiliário onde a maioria das pessoas investiu o seu dinheiro durante muito tempo implodiu. Empresas como Country Garden e Evergrande estão em seu leito de morte.

Ao mesmo tempo, os preços das casas estão em queda livre. Os dados mostram que a China caiu 10% em 2023. O desafio é que existem mais de 60 milhões de casas vagas na China, enquanto o abrandamento económico em curso está a afectar a procura. Junte isto ao facto de a população da China continuou a cair.

Investidores chineses entram em pânico

A queda no Shanghai Composite, no Hang Seng e no China A50 está a provocar pânico entre os investidores, que continuaram a vender as suas ações. Ao mesmo tempo, o número de encerramentos de fundos de cobertura e de investimento no país aumentou.

Segundo a Bloomberg, 240 fundos mútuos locais foram liquidados em 2023, o maior aumento desde 2018. 15 fundos já foram liquidados este ano e os analistas esperam que a tendência continue. Estes fundos estão a fechar devido ao fraco desempenho e às regulamentações mais rigorosas em Pequim.

O pânico também atingiu Pequim. Esta semana, foi noticiado que a China pediu a alguns investidores que não vendessem ações. E na sexta-feira, a Citic Securities – a maior corretora da China – parou de oferecer soluções de venda a descoberto. A venda a descoberto permite que os investidores tomem emprestadas ações e recomprem quando o preço cair.

As proibições às vendas a descoberto raramente funcionam, como vimos em 2015, quando a China proibiu a prática. Na sequência, as ações continuaram caindo. Mais recentemente, o índice KOSPI saltou depois que a Coreia do Sul proibiu as vendas a descoberto. Agora retomou o seu declínio.

O principal desafio para a China é que as suas relações com os países ocidentais não estão a melhorar e há sinais de que o país invadirá Taiwan nos próximos anos. Como resultado, muitos investidores estrangeiros abandonaram as ações chinesas e mudaram-se para outros países como a Índia e os EUA.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.