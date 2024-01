Veja por que as taxas EUR/CHF e USD/CHF estão subindo

A taxa de câmbio USD/CHF e EUR/CHF continuou a subir esta semana após declarações agressivas dos funcionários da Reserva Federal e do Banco Central Europeu (BCE). O franco suíço recuou para 0,9450 face ao euro e para 0,8700 face ao dólar americano.

Autoridades agressivas do BCE e do Fed

O Fórum Económico Mundial (FEM) foi o maior evento macro desta semana, ao reunir decisores políticos de todo o mundo. Estas pessoas incluíam funcionários do BCE, da Reserva Federal e do Banco Nacional Suíço (SNB).

A maioria destes responsáveis manifestou preocupação pelo facto de o mercado esperar cortes nas taxas mais cedo. Funcionários do BCE, incluindo Christine Lagarde, observaram que o banco provavelmente começará a cortar as taxas de juro no segundo semestre do ano. Alguns analistas esperavam que estes cortes começassem já em março.

Alguns responsáveis da Reserva Federal, como Christopher Waller e Raphael Bostic, alertaram que a inflação ainda estava teimosamente elevada e que a Fed provavelmente manterá as taxas mais elevadas durante mais tempo para a combater.

Entretanto, numa entrevista, Thomas Jordan do SNB disse que a inflação no país estava a recuar, ajudada pelo forte franco suíço. Ele espera manter as taxas mais altas por mais tempo, embora os analistas prevejam que elas chegarão já em março.

Entretanto, o par EUR/CHF e USD/CHF subiu, uma vez que os investidores minimizaram o impacto das tensões em curso no Médio Oriente. O Paquistão bombardeou o Irã na quinta-feira, o que foi uma escalada. Os EUA e o Reino Unido também continuaram a bombardear os rebeldes Houthi.

Embora a crise possa prolongar-se por muito tempo, há sinais de que o mercado está a minimizar a sua importância. Por exemplo, o preço do Brent e do West Texas Intermediate permaneceu abaixo de US$ 80. Na maioria dos casos, o franco suíço tende a ter um bom desempenho quando há questões geopolíticas.

Análise técnica USD/CHF

Passando para o gráfico diário, vemos que a taxa de câmbio de USD para CHF tem apresentado uma forte tendência ascendente nos últimos dias. Nisso, deu um salto nos últimos sete dias seguidos e atingiu seu ponto mais alto desde 18 de dezembro. O par também mudou o importante nível de resistência de 0,8551 para suporte,

Subiu acima da média móvel de 50 dias e da resistência principal em 0,8670, a oscilação mais baixa em 4 de dezembro. Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do ponto de sobrecompra em 70, enquanto o Chande Momentum Oscillator (CMO) está se aproximando de 100.

Portanto, o par provavelmente continuará subindo brevemente e então retomará a tendência de baixa e testará novamente o suporte em 0,8550.

Análise técnica EUR/CHF

O par EUR/CHF continuou se recuperando nos últimos dias. No gráfico diário, o par movimentou-se acima da média móvel de 50 dias. Tal como o par USD/CHF, o RSI e os indicadores CMO continuaram a subir.

Ao mesmo tempo, o par está se aproximando do lado superior do canal descendente mostrado em roxo. Portanto, o par provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam a resistência chave em 0,9500. Este preço está na parte superior do canal descendente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.