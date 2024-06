2 anos, sem ganhos: vale a pena comprar ações da Lockheed Martin?

A Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) tem sido um player sólido no setor aeroespacial e de defesa. Mas nos últimos dois anos, suas ações não foram a lugar nenhum, oscilando em torno de US$ 465. Isso levanta uma grande questão: ainda é uma boa compra?

Com um valor de mercado superior a 110 mil milhões de dólares, não há dúvida de que a Lockheed Martin é um gigante da defesa. Eles fabricam todo tipo de material militar importante, desde aeronaves de última geração até sistemas de mísseis críticos. Além disso, têm aumentado as suas vendas ao longo dos anos, passando de 39,9 mil milhões de dólares em 2014 para 67,6 mil milhões de dólares em 2023.

No primeiro trimestre de 2024, a empresa teve um desempenho melhor do que o esperado em vendas, arrecadando US$ 17,2 bilhões, superando as previsões em robustos US$ 1,2 bilhão. Mas suas margens de lucro caíram um pouco, principalmente devido aos custos excessivos nas divisões de Aeronáutica e Mísseis e Controle de Fogo. Portanto, embora as vendas estejam em alta, eles não estão obtendo tanto lucro como antes.

Para além destes excessos de custos, há sempre o risco de crises económicas afectarem as despesas com a defesa. Além disso, a concorrência na indústria de defesa está a aquecer, o que poderá reduzir ainda mais as margens de lucro da Lockheed Martin.

Tendo analisado os fundamentos recentes da empresa, vamos mergulhar nos gráficos para ver o que dizem sobre as ações da Lockheed Martin. Existem tendências ou padrões que possam nos dar uma pista sobre o próximo rumo?

Saindo do intervalo

Se observarmos os gráficos de longo prazo da LMT, podemos ver que as ações estão na faixa entre US$ 400 e US$ 500 há mais de 2 anos. Os investidores que investiram em ações teriam ganho pouco ou nenhum dinheiro em termos de valorização de preço.

Mencionamos a valorização dos preços porque a LMT paga dividendos, o que atualmente se traduz num rendimento anual de dividendos de 2,7%. Portanto, eles teriam obtido algum retorno na forma de dividendos.

Gráfico LMT da TradingView

Se você é um investidor que deseja comprar ações da LMT, nosso conselho é que você espere até que ela ultrapasse US$ 500 de forma convincente, ou seja, feche acima desse nível por 2 a 3 dias.

Se você comprou ações da LMT nos últimos 2 anos ou antes disso, sugerimos manter as ações nos níveis atuais, mas vendê-las se cair abaixo de US$ 380.

A força ascendente continua no curto prazo

No gráfico horário de curto prazo ou de 2 horas, as ações da LMT parecem muito melhores. O forte tem apresentado uma forte tendência de alta desde que atingiu a mínima de US$ 413,93 em 15 de fevereiro. Mas enfrentou resistência negociando acima do nível de US$ 470.

Gráfico LMT da TradingView

Os traders de curto prazo que desejam operar comprados na ação podem fazê-lo se a ação fechar acima de US$ 470 por um dia e colocar um stop loss em US$ 442. A primeira meta de lucro é de US$ 498. No entanto, se a ação ultrapassar US$ 500, eles podem esperar que alcance US$ 536,4 nas próximas semanas.

Os traders que estão pessimistas com a ação devem esperar que ela rompa a linha de tendência de alta de curto prazo, mostrada no gráfico, ou vender a ação quando ela atingir acima de US$ 485 e manter um stop loss em US$ 502. Se a ação começar a cair, seus níveis de suporte imediato serão de US$ 442 e US$ 414, que devem ser suas metas de lucro.

