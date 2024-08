Os problemas da Boeing se aprofundam à medida que fabricante de aeronaves relata aumento de 90% no prejuízo líquido no segundo trimestre

A Boeing relatou um salto de quase 90% em seu prejuízo líquido no trimestre encerrado em 30 de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado, com menores volumes de entrega comercial e perdas em programas de desenvolvimento de defesa, reduzindo significativamente seus lucros.

A empresa também anunciou Robert K Ortberg como o novo presidente e CEO que sucederá Dave Calhoun quando ele deixar o cargo no final deste ano.

Ortberg, 64, é um veterano da indústria aeroespacial que dirigiu a Rockwell Collins pela última vez como CEO e dirigiu sua integração com a United Technologies e RTX até se aposentar da RTX em 2021.

Prejuízo líquido da Boeing sobe para US$ 1,4 bilhão

A sitiada fabricante de aeronaves relatou um prejuízo líquido de US$ 1,44 bilhão, ou US$ 2,33 por ação, em comparação com um prejuízo de US$ 149 milhões, ou 25 centavos por ação durante o segundo trimestre do ano passado.

Em uma base ajustada, a empresa relatou uma perda de US$ 2,90 por ação, chegando a quase US$ 1 por ação abaixo das expectativas dos analistas, de acordo com a LSEG.

A receita caiu cerca de 15%, para US$ 16,87 bilhões, contra uma estimativa de US$ 17,23 bilhões. A dívida atingiu US$ 57,9 bilhões, acima dos US$ 47,9 bilhões no início do trimestre devido à emissão de nova dívida.

A empresa tem estado sob intenso escrutínio regulatório e sua reputação sofreu um enorme golpe após o incidente de explosão da porta em janeiro deste ano.

O trimestre em questão também viu a empresa se declarar culpada de uma acusação de conspiração por fraude criminal para resolver uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA ligada a dois acidentes fatais do 737 MAX em 2018 e 2019.

“Apesar de um trimestre desafiador, estamos fazendo progressos substanciais no fortalecimento do nosso sistema de gestão de qualidade e no posicionamento da nossa empresa para o futuro”, disse Calhoun.

Estamos executando nosso plano abrangente de segurança e qualidade e chegamos a um acordo para adquirir a Spirit AeroSystems. Embora tenhamos mais trabalho pela frente, as medidas que estamos tomando ajudarão a estabilizar nossas operações e a garantir que a Boeing seja a empresa que o mundo precisa que ela seja. Estamos a fazer progressos importantes na nossa recuperação e continuaremos a construir confiança através da ação e da transparência.

Queda nas entregas de aviões comerciais reduz lucros

O trimestre viu a entrega de aviões comerciais – seu pilar – cair 32%, levando a um declínio correspondente nas receitas do segmento. Ela entregou 92 aviões neste trimestre, em comparação com 136 aviões durante o mesmo trimestre do ano passado.

No entanto, ainda tem uma carteira de entregas de mais de 5.400 aviões avaliados em US$ 437 bilhões.

“Durante o trimestre, a empresa apresentou seu plano abrangente de segurança e qualidade à Administração Federal de Aviação (FAA). Os programas 737 aumentaram gradualmente a produção durante o trimestre e ainda planeja aumentar a produção para 38 por mês até o final do ano”, disse a Boeing. em um comunicado.

Acrescentou que o programa 787 mantém planos de voltar a 5 por mês até o final do ano.

Em julho, a empresa anunciou um acordo para adquirir a Spirit AeroSystems, e o programa 777X iniciou os testes de voo de certificação da FAA após obter autorização de inspeção de tipo.

Perdas no segmento de defesa, espaço e segurança

A receita do segmento de defesa, espaço e segurança foi de US$ 6 bilhões.

A margem operacional refletiu uma perda de US$ 1 bilhão em certos programas de desenvolvimento de preços fixos, incluindo uma perda de US$ 391 milhões no programa KC-46A, em grande parte impulsionada por uma desaceleração da produção comercial e restrições da cadeia de fornecimento, disse a empresa.

Durante o trimestre, a Boeing recebeu o prêmio de sete helicópteros MH-139A da Força Aérea dos EUA e entregou o primeiro CH-47F Block II Chinook ao Exército dos EUA.

A carteira de pedidos no segmento foi avaliada em US$ 59 bilhões, dos quais 31% representam pedidos de clientes fora dos EUA, disse.

