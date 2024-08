Análise do preço das ações da Coinbase: comprar ou vender antes dos lucros?

O preço das ações da Coinbase (COIN) caiu por sete dias consecutivos e pode piorar quando publicar seus resultados trimestrais na quinta-feira. As ações recuaram para um mínimo de US$ 224,35 na quarta-feira, uma queda de mais de 17% em relação ao seu ponto mais alto em 23 de julho.

Os preços das criptomoedas estão caindo

O preço das ações da Coinbase estará em destaque à medida que os preços das criptomoedas caem. O preço do Bitcoin caiu da alta desta semana de US$ 70.000 para menos de US$ 64.000. O Ethereum também ficou abaixo de US$ 3.200, enquanto o valor total de mercado de todas as moedas caiu para US$ 2,29 trilhões.

As ações da Coinbase têm uma estreita correlação com o Bitcoin e outras altcoins. Preços mais baixos levam a menores volumes e volumes de transações para empresas como Coinbase e Binance.

Na verdade, dados recentes mostram que o volume de moedas negociadas em bolsas descentralizadas e centralizadas tem apresentado uma tendência descendente acentuada. De acordo com DeFi Llama, o volume negociado em plataformas DEX em julho foi de mais de US$ 161 bilhões, superior aos US$ 157 bilhões de junho.

Este volume atingiu um pico de mais de US$ 266 bilhões em março, quando o Bitcoin atingiu um recorde. As estimativas são de que o volume nas Bolsas Centralizadas (CEX) também tenha recuado.

DEX volumes

Lucros da Coinbase à frente

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Coinbase serão os resultados financeiros agendados para quinta-feira.

Estes serão números importantes por duas razões principais. Primeiro, serão os primeiros resultados do trimestre completo após a aprovação dos ETFs Bitcoin à vista . No segundo trimestre, esses ETFs continuaram adicionando ativos, com o iShares Bitcoin Trust (IBIT) tendo a maior parte deles.

A Coinbase tornou-se um player importante no espaço de ETFs, pois é a principal custodiante de empresas como Blackrock e Grayscale. Como tal, a empresa registou entradas no valor de mais de 15 mil milhões de dólares este ano. Esses resultados fornecerão mais informações sobre o desempenho do negócio.

No primeiro trimestre, a empresa viu seus ativos sob custódia saltarem 69%, para US$ 171 bilhões, enquanto as taxas de custódia dispararam para US$ 32 milhões. Os ETFs também geraram mais receitas financeiras Prime durante o trimestre.

O negócio de custódia da Coinbase não representará uma grande parte da receita da empresa. Porém, é um negócio simples que lhe proporcionará receitas constantes e com margens elevadas por muito tempo.

A Coinbase diversificou suas fontes de receita ao longo do tempo. Sua receita de transações aumentou para US$ 1,07 bilhão no primeiro trimestre, ajudada pelos robustos preços das criptomoedas. Isso foi um grande aumento em relação aos US$ 374 milhões arrecadados no mesmo trimestre de 2023.

Ao mesmo tempo, aumentou a sua receita de subscrições e serviços. No primeiro trimestre, essa receita aumentou para US$ 510 milhões, de US$ 361 milhões no mesmo trimestre de 2023.

Outro potencial vencedor da Coinbase é seu Base Blockchain, lançado em 2023. Nesse período, a plataforma derrotou empresas como Tezos, Zilliqa e Velas para se tornar um dos dez primeiros blockchain. Possui mais de US$ 1,65 bilhão em valor total bloqueado (TVL).

Base é um blockchain privado de propriedade da Coinbase, o que significa que recebe todas as receitas geradas na rede. No futuro, porém, há chances de a Coinbase lançar um airdrop para a rede.

Com base na avaliação de plataformas como Arbitrum (US$ 2,1 bilhões) e Avalanche (US$ 9,2 bilhões), podemos assumir que a Base terá pelo menos US$ 3 bilhões em avaliação.

Prévia dos ganhos COIN

Com base no baixo volume no segundo trimestre, os analistas acreditam que a receita da Coinbase será de US$ 1,4 bilhão, abaixo dos US$ 1,64 bilhão no terceiro trimestre, mas 97% em relação ao mesmo período de 2023.

Para o ano, a empresa deverá gerar mais de US$ 5,94 bilhões, um aumento de 91% em relação a 2023. Depois, aumentará para US$ 6,14 bilhões em 2026.

Ainda assim, ao contrário de outras empresas, é relativamente difícil prever os resultados futuros da Coinbase porque eles são impactados pelas ações no mercado criptográfico.

Outro risco potencial para a Coinbase é que ela esteja altamente sobrevalorizada, uma vez que a empresa tem um valor de mercado de mais de US$ 55 bilhões. Também existe numa indústria altamente cíclica, com altos e baixos.

Previsão do preço das ações da Coinbase

Gráfico COIN por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações COIN tem apresentado uma forte tendência de baixa nas últimas semanas. Depois de atingir o pico de US$ 282,65 em março, ele entrou em um mercado em baixa, caindo mais de 20% em relação ao ponto mais alto deste ano.

As ações também caíram abaixo do ponto de articulação de Woodie e da média móvel exponencial de 50 dias (EMA). Além disso, as ações formaram o que parece ser um padrão de topo duplo cujo decote está em US$ 195. Na maioria dos casos, este padrão é um dos sinais mais pessimistas do mercado.

Portanto, as ações provavelmente continuarão caindo, já que os vendedores visam o nível de suporte principal em US$ 200, que é cerca de 13% abaixo do nível atual. Essa meta também está no primeiro suporte do Woodie.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.