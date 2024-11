Resumo de criptomoedas: BTC mira US$ 70 mil enquanto DOGE lidera lista de retornos semanais

O preço do Bitcoin está oscilando perto de US$ 68.500, enquanto os touros buscam maior fortalecimento em direção à máxima histórica anterior.

Enquanto isso, várias moedas meme tiveram um aumento considerável nos preços na semana passada, à medida que as eleições nos EUA se aproximam e o sentimento otimista em relação às criptomoedas se solidifica.

Este resumo sobre criptomoedas analisa o desempenho de algumas das principais moedas e do mercado de memes.

Notícias sobre criptomoedas hoje

O recurso da Ripple e da SEC continuou sendo um grande ponto de discussão, com especialistas jurídicos comentando sobre o “atraso” no arquivamento do Formulário C pelo regulador. O preço do XRP ficou em torno de US$ 0,55, enquanto a reação da comunidade esfriou após a agitação na quinta-feira.

A BlackRock, por outro lado, está buscando fazer incursões no mercado de derivativos de criptomoedas com parcerias visando bolsas globais de criptomoedas.

O objetivo da gigante dos investimentos é levar seu ativo de tesouro tokenizado BUIDL ao mercado como garantia na negociação de derivativos, informou a Bloomberg na sexta-feira.

O investidor e empreendedor Anthony Pompliano declarou no X em 18 de outubro que Wall Street está pensando demais na oportunidade que o Bitcoin apresenta.

Mas quando Wall Street capitular, será o BTC que colherá os lucros.

Na sexta-feira, a gestora de criptoativos e emissora de GBTC Grayscale também fez o importante anúncio de que as colocações privadas para 20 fundos de criptoativos já estão abertas.

Os fundos têm como alvo investidores qualificados e incluem Avalanche, Aave, XRP, The Graph e SUI.

Em outros lugares, a Worldcoin mudou sua marca para ‘World’ e introduziu diversas atualizações, incluindo o lançamento de sua World Chain de camada 2.

Aqui estão os desempenhos de preços do Bitcoin, Solana, Dogecoin e Stacks enquanto o mercado de criptomoedas se encaminha para o fim de semana.

Preço do BTC

Os ganhos observados ao longo da semana fizeram com que o preço do Bitcoin ultrapassasse US$ 68.000.

Tendo atingido máximas intradiárias de US$ 68.871, isso significa que a máxima histórica de US$ 73 mil está a menos de 7% dos níveis atuais.

Os touros podem mirar máximas de três meses acima de US$ 69.500 e o nível psicológico de US$ 70 mil para a próxima resolução de baixa.

Se houver um recuo, um novo teste e estabelecimento de suporte acima de US$ 65 mil serão ótimos sinais de alta.

O BTC subiu 10% na semana passada.

Preço SOL

Como uma altcoin, Solana tem enfrentado dificuldades desde que caiu acima de US$ 200.

No entanto, o preço do SOL mostrou resiliência após subir de menos de US$ 135 em 3 de outubro.

Se a altcoin acompanhar os ganhos do BTC em meio a um aumento nas moedas meme, ela poderá aumentar o valor para testar a resistência acima de US$ 190.

Com vários protocolos em alta após o Breakpoint, Solana pode ser um dos maiores ganhadores. SOL saltou quase 8% na semana passada.

Preço DOGE

Dogecoin é negociado em torno de US$ 0,14, subindo mais de 13% nas últimas 24 horas e mais de 22% na semana passada.

A moeda meme liderou a lista dos 10 principais ativos da Grayscale em retornos semanais.

Conforme destacado mais cedo hoje, DOGE estava entre as moedas meme a ultrapassar as 100 principais moedas por capitalização de mercado. Book of Meme liderou os primeiros ganhadores durante o horário asiático.

Analistas de criptomoedas dizem que a narrativa do meme pode fazer com que Shiba Inu, Floki, Pepe e dogwifhat, entre outros, disparem nos próximos meses.

As moedas meme são, portanto, alguns dos tokens que os comerciantes provavelmente observarão na próxima semana e antes das eleições nos EUA.

Moedas com desempenho superior ou inferior também estarão em foco para os traders, incluindo aquelas que enfrentam desbloqueios significativos.

Preço das pilhas

O preço do Stacks (STX) subiu 3% para ser negociado perto de US$ 1,94 no momento da escrita. Com um padrão de triângulo ascendente em vigor, um rompimento provavelmente levará o STX para máximas do ano até o momento de US$ 3,72.

A atualização Nakamoto da rede Bitcoin de camada 2, programada para 29 de outubro, pode ser um grande catalisador positivo.

A atualização traz blocos rápidos e finalidade do Bitcoin para Stacks.