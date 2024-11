ATOM, MEW, POPCAT lideram ganhos diários, recuperação do Bitcoin estagna apesar do sentimento otimista

O Bitcoin enfrentou uma crise na segunda-feira, quando o preço da criptomoeda caiu mais de 2,2% após atingir uma máxima mensal de US$ 69.408 no início do dia.

O mercado de altcoins permaneceu relativamente calmo, com as 99 principais altcoins registrando ganhos modestos ao longo do dia, com ATOM, MEW e POPCAT no topo das paradas.

A capitalização geral do mercado de criptomoedas caiu cerca de 3% após aumentar constantemente desde 14 de outubro, enquanto o domínio do Bitcoin caiu para 51,33%, em relação à máxima mensal de 55,75% registrada em 10 de outubro.

A desaceleração no rali do BTC sugere que os traders estão lucrando ou possivelmente transferindo fundos para altcoins, conforme apoiado pelas métricas de dominância em constante queda do indicador.

Normalmente, esse cenário indica que a tão aguardada altseason pode acontecer em breve.

A altseason historicamente ocorre quando o Bitcoin se consolida dentro de uma faixa estreita e se move lateralmente por longos períodos.

No entanto, a alta do Bitcoin pode não ter acabado ainda se considerarmos certas métricas.

Em primeiro lugar, os produtos negociados em bolsa de Bitcoin tiveram um aumento enorme na demanda, com impressionantes US$ 2,1 bilhões entrando apenas na semana passada.

Isso eleva o total de entradas desde seu lançamento para mais de US$ 20 bilhões — um marco que o ouro levou quase cinco anos para atingir.

O analista da Bloomberg, Eric Balchunas, observou hoje mais cedo que muitas dessas entradas estão vindo dos mercados europeus, já que os residentes investiram mais de US$ 105 bilhões em produtos de ETF de BTC, marcando um recorde histórico.

Outro fator que pode favorecer a continuidade da alta do preço do BTC é o otimismo em torno das próximas eleições nos Estados Unidos.

O candidato republicano Donald Trump lidera as pesquisas como possível vencedor e o mercado vê isso como algo positivo não apenas para o Bitcoin, mas para todo o setor de criptomoedas.



Enquanto isso, a candidata democrata Kamala Harris também suavizou sua posição em relação ao setor e prometeu apoiar a inovação e os investimentos no espaço.

Muitos observadores do mercado acreditam que a vitória de Trump pode impulsionar o preço do Bitcoin para valores de seis dígitos, enquanto alguns dizem que um mercado em alta ocorreria independentemente de quem vencesse.

As esperanças de vitória de Trump também têm alimentado entradas gerais no mercado de criptomoedas, conforme relatado pela Coinshares em seu Relatório Semanal de Fluxos de Fundos de Ativos Digitais em 21 de outubro.

A empresa observou que mais de US$ 2 bilhões em investimentos em produtos criptográficos foram registrados na semana passada.

Alguns fatores macroeconômicos também estão em jogo e podem dar suporte à alta do Bitcoin.

Especificamente, a inflação fraca do Japão, com a inflação geral caindo para 2,5%, sugere que é improvável que o Banco do Japão aumente as taxas de juros em breve, alimentando uma alta no par USD/JPY.

Além disso, os recentes cortes nas taxas de juros da China e os esforços para reativar o crescimento econômico aumentaram a liquidez global, potencialmente beneficiando ativos de risco como o Bitcoin.

Combinados, esses fatores criam um ambiente favorável para uma alta do Bitcoin, o que reforça o fato de que a alta do BTC pode não ter acabado ainda e que os traders de curto prazo podem estar apenas obtendo alguns lucros.

No entanto, se o Bitcoin for negociado lateralmente a partir daqui, há uma probabilidade crescente de que os comerciantes possam mudar sua atenção para altcoins que começaram a se mover em conjunto com o Bitcoin.

Possíveis indicadores para tal cenário seriam uma queda ainda maior no domínio do BTC.

No momento da impressão, o Bitcoin estava pairando perto de $66.900. As principais altcoins do dia foram as seguintes:

Centro Cosmos

Cosmos Hub (ATOM) subiu 4,4% no último dia, sendo negociado a US$ 4,85 com seu valor de mercado em US$ 1,89 bilhão no momento da publicação. A altcoin também subiu 18,8% de sua mínima semanal de US$ 4,24 com uma máxima intradiária de US$ 5,04 em 21 de outubro.

Fonte: CoinMarketCap

A alta do preço do ATOM também veio acompanhada de um aumento no volume diário de negociações, que subiu 150%, ultrapassando US$ 310 milhões.

A alta ocorreu quando a Grayscale, uma gestora de ativos com mais de US$ 15 bilhões em ativos sob gestão, revelou que estava considerando adicionar ATOM e outros ativos da Cosmos, incluindo AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI e TIA aos seus produtos de investimento.

Se a Grayscale decidir apoiar o ATOM, isso adicionará uma camada de credibilidade ao projeto, atraindo interesse institucional para ele.

Gato em um mundo de cães

Cat in a dogs world (Mew) atingiu sua máxima histórica de US$ 0,010 no início do dia, com seu valor de mercado ultrapassando US$ 900 milhões.

A moeda meme subiu 5% no último dia, enquanto seus ganhos em 30 dias ficaram acima de 78%.

Fonte: CoinMarketCap

O último aumento do MEW ocorreu quando a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, a Upbit, revelou que adicionou o won coreano (KRW) como par de negociação para o MEW.

Normalmente, uma listagem em uma grande bolsa como a Upbit eleva significativamente o preço da criptomoeda relacionada, pois abre o token para mais investidores.

Enquanto isso, o volume de negociação da MEW também aumentou 440% no último dia para mais de US$ 453 milhões, demonstrando forte participação de mercado durante o rápido rali. O aumento do volume junto com o aumento do preço de uma moeda sugere uma tendência de alta cada vez mais forte, o que pode adicionar mais combustível a um rali em andamento.

Gato pop

Popcat (POPCAT) ficou 3,6% acima do seu dia anterior, sendo negociado a $1,29 no momento da publicação, após testemunhar uma alta intradiária de $1,42 no início do dia. A moeda meme subiu mais de 160% do seu ponto mais baixo em setembro, com seu valor de mercado em $1,26 bilhão no momento da publicação.

Fonte: CoinMarketCap

O desempenho recente do preço da Popcat atraiu mais detentores no último mês, que totalizaram mais de 77.700 detentores, acima dos 68.329 em 22 de setembro.

No gráfico de preços 1D POPCAT/USDT, o preço da moeda meme ficou próximo do meio da Banda de Bollinger em US$ 1,2701, enquanto o Índice de Força Relativa caiu dos níveis de sobrecompra observados em 6 de outubro para uma leitura neutra de 54, sugerindo que a moeda meme estava perdendo força.

Uma queda adicional abaixo do nível de suporte de US$ 1,27 confirmará uma reversão na tendência, após a qual a moeda meme pode cair para seu nível de suporte mais baixo em US$ 1,0074, indicado pela Banda de Bollinger inferior.