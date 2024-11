Cofundador da Ripple doa US$ 10 milhões em XRP para impulsionar a campanha de Kamala Harris

O cofundador da Ripple, Chris Larsen, fez outra doação de criptomoedas para a campanha da vice-presidente Kamala Harris.

Em 21 de outubro, Larsen foi ao X para confirmar relatos de que havia doado US$ 10 milhões na criptomoeda XRP para a campanha do candidato presidencial democrata.

A última contribuição ocorre após uma doação de US$ 1 milhão que o cofundador e presidente da Ripple fez ao comitê de ação política Future Forward USA em agosto.

Larsen acredita que Harris será bom para as criptomoedas.

“É hora de os democratas terem uma nova abordagem para a inovação tecnológica, incluindo cripto. Acredito que Kamala Harris garantirá que a tecnologia americana domine o mundo, e é por isso que estou doando US$ 10 milhões em XRP em apoio a ela”, Larsen postou no X.

A campanha de Harris arrecadou US$ 100 milhões em setembro

Relatórios na segunda-feira afirmam que a Future Forward USA arrecadou US$ 100 milhões em setembro, com Larsen entre aqueles que gastaram muito no Kamala Harris PAC. Outros que doaram incluem US$ 10 milhões do bilionário Dustin Moskovitz, US$ 9 milhões da organização sem fins lucrativos Evidence for Impact e US$ 5 milhões do governador de Illinois, JB Pritzker.

Embora a doação de Larsen ao PAC seja enorme, não é a única contribuição que ele deu à campanha de Harris. Ele endossou publicamente o indicado do Partido Democrata em setembro. No entanto, de acordo com uma reportagem da CNBC, Larsen fez sua primeira contribuição do ciclo eleitoral para Harris.

Em fevereiro, Larsen contribuiu com o valor pessoal máximo de US$ 6.600, quase cinco meses antes do presidente Joe Biden apoiar Harris.

Documentos da Comissão Eleitoral Federal também mostram que o executivo da Ripple contribuiu com US$ 100 mil para o Harris Action Fund.

De acordo com a Forbes, o patrimônio líquido de Larsen, de 64 anos, atualmente está em torno de US$ 3,1 bilhões. A maior parte da riqueza está na criptomoeda XRP, bem como em Ripple.

A batalha da Ripple com a SEC

Embora Larsen tenha contribuído enormemente para a candidatura de Harris à eleição — a votação está a apenas duas semanas de distância — a comunidade criptográfica em geral não acolheu o indicado democrata.

Isso se deve principalmente ao ambiente hostil que o governo Biden/Harris cultivou para a indústria de criptomoedas.

Em particular, tem sido a abordagem de regulamentação por execução que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA adotou nos últimos quatro anos.

Um dos casos ainda a serem finalizados é o caso Ripple vs. SEC.

A Comissão processou a Ripple e seus executivos Chris Larsen e Brad Garlinghouse em dezembro de 2020.

No centro do processo estava a alegação de que o XRP era um título e que a Ripple e seus executivos haviam se envolvido em violações de títulos.

Em julho de 2023, um juiz decidiu que o XRP não era um título e a Ripple concordou com um acordo de US$ 125 milhões com o órgão regulador de valores mobiliários.

A SEC também retirou o caso contra Larsen e o CEO da Ripple, Garlinghouse, em outubro de 2023.

No entanto, a SEC entrou com um recurso contra a decisão do tribunal sobre as vendas de XRP. A Ripple entrou com um recurso cruzado.