Saída recorde de US$ 10 bilhões de FII atinge o mercado de ações indiano em outubro: a culpa é da China?

Com quase US$ 10 bilhões em investimentos sendo retirados, outubro surgiu como o pior mês já registrado para investidores institucionais estrangeiros (FIIs) se retirando do mercado de ações da Índia.

A saída ultrapassou a máxima anterior de US$ 7,9 bilhões observada durante a crise do mercado causada pela COVID-19 em março de 2020 e foi atribuída a uma combinação de fatores, incluindo uma mudança no sentimento dos investidores globais em relação à China e preocupações com a supervalorização das ações indianas.

No entanto, apesar da liquidação, o Nifty caiu apenas 4% neste mês, significativamente menos do que o declínio de 23% durante a crise de março de 2020, quando o mercado doméstico estava em turbulência, parcialmente auxiliado por investidores institucionais domésticos que investiram mais de Rs 74.200 crore até agora em outubro.

Assim como ocorreu durante a crise do mercado em 2020, os investidores institucionais nacionais (DIIs), principalmente fundos mútuos, atuaram como um contrapeso às fortes vendas dos FIIs.

Isso segue uma tendência mais ampla em 2024, onde os DIIs fizeram investimentos recordes de Rs 4 lakh crore no mercado indiano.

Os investidores de varejo, diferentemente de crises anteriores do mercado, demonstraram resiliência, evitando vendas por pânico, mesmo com a saída de fundos estrangeiros.

O comércio “compre China, venda Índia” impulsiona o sentimento dos FII…

Um dos principais impulsionadores da saída de FII em outubro é o crescente comércio “Compre China, Venda Índia”.

Os investidores estão cada vez mais otimistas sobre as perspectivas econômicas da China, com o Índice Hang Seng subindo 14% e o Índice Composto de Xangai subindo 22% no último mês.

Isso contrasta com o declínio de 4% no Nifty, que reflete preocupações sobre as avaliações de mercado da Índia e o desempenho dos lucros corporativos.

“Os investidores esperam que a China acabe embarcando em estímulos significativos que não apenas garantirão o crescimento de 2024, mas se estenderão até 2025-2026”, disse Viktor Shvets, estrategista da Macquarie.

Ele acrescentou que os investidores acreditam que o governo chinês agora está focado na economia e pode dar menos importância a questões políticas e geopolíticas.

…mas a China é boa para os comerciantes, não para os investidores de longo prazo, dizem economistas

A comunidade de investimentos, no entanto, continua dividida sobre se a recuperação da China é sustentável. O renomado economista e estrategista de investimentos Ed Yardeni aconselhou cautela em relação ao comércio “Compre China, Venda Índia”. Yardeni disse à Invezz,

Eu não recomendaria vender a Índia e comprar a China, a menos que, novamente, seja uma boa troca, mas não é um bom investimento de longo prazo. E a Índia teve um tremendo mercado de alta, então não é exatamente barato. Mas eu continuaria investido na Índia.

Da mesma forma, Chris Wood, da Jefferies, que recentemente aumentou seu peso na China em detrimento da Índia, reflete um sentimento crescente de mudanças táticas entre os gestores de fundos globais.

Enquanto alguns investidores estão pescando no fundo do poço nos mercados chineses em antecipação ao estímulo, outros veem a mudança como uma negociação temporária e não como um sinal de uma reviravolta estrutural.

Macquarie também alertou que esta é mais uma oportunidade de negociação do que uma estratégia de investimento de longo prazo.

“É bem possível que novos anúncios possam impulsionar as ações da China, mesmo com o agravamento dos problemas estruturais. Mas, isso é principalmente uma negociação, não uma chamada de investimento, que ainda favorece fortemente a Índia”, disse a empresa em um relatório na semana passada.

Preocupações com a sobrevalorização pairam sobre a Índia

A liquidação por FIIs não é só sobre a China. Preocupações com as avaliações de mercado da Índia, que dispararam após uma corrida de alta prolongada, estão pesando no sentimento do investidor.

Analistas alertam que os mercados indianos estão sendo negociados com avaliações historicamente altas, o que parece excessivamente otimista dado o atual cenário econômico.

Fatores como desaceleração do crescimento, inflação persistente, altos impostos e taxas de juros elevadas levantaram dúvidas sobre a sustentabilidade dessas avaliações.

Ajay Bagga, um veterano do mercado, observou que a tolerância dos investidores à perda de lucros é mínima em tal ambiente.

“Quando os mercados estão em níveis tão elevados, há muito pouca tolerância para perdas de lucros e más notícias”, disse ele, acrescentando que o aumento do índice do dólar, que agora está acima de 103, está pressionando ainda mais mercados emergentes como a Índia.

Lucros corporativos fracos e desafios macroeconômicos

Os lucros corporativos indianos do trimestre mais recente foram fracos em vários setores, aumentando as preocupações dos investidores estrangeiros.

Kranthi Bathini, Diretor de Estratégia de Ações da WealthMills Securities, destacou que o capital especulativo estava fluindo para a Índia, com os FIIs permanecendo compradores líquidos até setembro.

Entretanto, a narrativa mudou desde então, e os investidores agora estão voltando sua atenção para os mercados chineses, que oferecem avaliações mais atraentes de curto e médio prazo.

“Com as eleições nos EUA se aproximando, acredita-se que a guerra comercial com a China se tornará mais agressiva, e os mesmos fatores continuarão em vigor, independentemente de quem chegar ao poder”, disse Narender Singh, gerente de smallcase e fundador da Growth Investing.