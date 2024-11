Gambaryan da Binance é libertado após 8 meses de prisão na Nigéria

O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance deixou a Nigéria depois de passar quase oito meses na infame prisão de Kuje sob acusações de lavagem de dinheiro.

Em 23 de outubro, o governo nigeriano retirou todas as acusações contra Tigran Gambaryan, após meses de apelos de legisladores dos Estados Unidos e participantes da indústria de criptomoedas.

De acordo com relatos da mídia local, o Tribunal Federal Superior em Abuja retirou as acusações contra o executivo da Binance, pois ele não estava desempenhando um papel importante na empresa.

As acusações foram retiradas dois dias antes de uma audiência marcada para 25 de outubro, supostamente para evitar chamar a atenção do público.

Em uma declaração ao Invezz, o CEO da Binance, Richard Teng, comemorou a notícia da libertação de Gambaryan, afirmando:

Estamos profundamente aliviados e gratos que Tigran Gambaryan finalmente foi libertado após suportar quase oito meses de detenção na Nigéria. Ao longo deste período difícil, Tigran demonstrou imensa força, e elogiamos sua resiliência diante de uma adversidade tão severa. Somos profundamente gratos a todos que dedicaram inúmeras horas para apoiar a libertação de Tigran.

Sobre o futuro da Binance na Nigéria, Teng acrescentou que a empresa “continua comprometida em colaborar com reguladores globais” e está “ansiosa para deixar esse episódio para trás e continuar trabalhando por um futuro mais brilhante para a indústria de blockchain em todo o mundo”.

Gambrayan é solto por motivos de saúde?

Embora o promotor público da Nigéria, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, alegue que as acusações foram retiradas devido ao envolvimento limitado de Gambaryan nas atividades diárias da Binance, que eram o foco da acusação, alguns relatos sugerem que a deterioração da saúde do executivo pode ter contribuído para sua libertação.

Segundo relatos, Gambaryan foi detido em condições desumanas, o que resultou em várias complicações de saúde, incluindo malária e problemas relacionados a uma hérnia de disco que exigiu cirurgia. Sua condição piorou devido à falta de cuidados médicos adequados, conforme relatado várias vezes.

Conforme relatado anteriormente pelo Invezz, um vídeo surgiu no início de setembro mostrando Gambaryan comparecendo a julgamento, incapaz de andar após ter sido negado uma cadeira de rodas. A filmagem até mostrou um guarda se recusando a ajudá-lo, deixando Gambaryan a depender de uma única muleta.

Um Gambaryan angustiado podia ser ouvido dizendo: “Disseram para ele não me ajudar. Ele disse que há instruções… Por que eu não poderia usar uma maldita cadeira de rodas? Isso é um show.”

Pedidos pela libertação de Gambaryan

Na época em que o vídeo apareceu, Teng criticou a forma como Gambarayan estava sendo tratado, chamou a situação de “desumana” e condenou sua libertação imediata para que ele pudesse buscar tratamento médico adequado nos EUA.

Antes disso, a detenção contínua do executivo já havia chamado a atenção internacional com apelos de legisladores dos EUA pedindo a intervenção do presidente Joe Biden.

Em junho, os legisladores Chrissy Houlahan e French Hill visitaram Gambrayan na prisão e pediram sua libertação imediata, alegando que ele havia perdido peso e estava sofrendo de malária e pneumonia dupla.

Posteriormente, em setembro, surgiram relatos de que membros do governo dos EUA teriam mantido conversas privadas com o presidente, o ministro das finanças, o procurador-geral e o ministro do comércio da Nigéria, defendendo a libertação de Gambaryan.

O caso da Nigéria contra a Binance

Os problemas da Binance na Nigéria começaram em setembro de 2023, depois que a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria emitiu um aviso afirmando que a Binance Nigeria Limited “não era registrada nem regulamentada pela Comissão”, tornando suas operações na Nigéria ilegais.

Em fevereiro de 2024, o Banco Central da Nigéria expressou preocupação com fundos não rastreáveis fluindo pela Binance.

O governador do CBN, Olayemi Cardoso, revelou que aproximadamente US$ 26 bilhões foram processados pela Binance Nigéria em um ano, com as fontes desses fundos permanecendo não identificadas.

Gambaryan foi preso junto com seu colega e gerente regional da Binance, Nadeem Anjarwalla, em 26 de fevereiro, depois que os executivos visitaram a Nigéria para ajudar na defesa da Binance contra acusações de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Enquanto Anjarwalla conseguiu escapar da detenção com um passaporte falso em março, Gambaryan permaneceu sob custódia na prisão de Kuje sob acusações de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Em maio, o CEO da Binance, Richard Teng, revelou que autoridades nigerianas abordaram a equipe da exchange, propondo um acordo secreto sobre criptomoedas antes da reunião que levou à prisão de Gambaryan, uma oferta que a Binance acabou rejeitando.

Ao longo do caso, Gambaryan teve o pedido de fiança negado duas vezes: uma vez em maio, quando o tribunal considerou que ele apresentava risco de fuga, e novamente em outubro, quando seu pedido de fiança por motivos médicos foi rejeitado.

O juiz decidiu que as condições de saúde não dão automaticamente direito a um prisioneiro de ser libertado da custódia.

Até o momento, a Binance ainda enfrenta quatro acusações de evasão fiscal, incluindo não se registrar no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria.