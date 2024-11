A Boeing Co. planeja um aumento significativo de capital para aumentar a liquidez, visando mais de US$ 15 bilhões por meio de uma combinação de ações e dívida conversível.

Após recentes reveses financeiros, a empresa sediada em Arlington pretende estabilizar sua classificação de grau de investimento e administrar as demandas financeiras causadas por uma greve prolongada, rejeições de contratos e um processo de fabricação problemático.

A transação, que pode começar em 28 de outubro, recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 23 de outubro para até US$ 25 bilhões em vendas de ações e dívidas, oferecendo à Boeing opções adicionais caso a demanda aumente.

Os desafios financeiros da Boeing aumentaram, levando-a a buscar US$ 15 bilhões em novos financiamentos.

O aumento planejado, um dos maiores desde a venda da T-Mobile pela SoftBank em 2020, pode aumentar ainda mais com base na demanda do mercado.

A empresa utilizará esse capital para manter as operações, financiar a retomada das fábricas e preservar sua classificação de crédito de grau de investimento, que enfrenta possíveis rebaixamentos devido à contínua queima de caixa.

A infusão de capital envolverá patrimônio e dívida conversíveis em ações, dando à Boeing a flexibilidade de se ajustar dependendo do interesse do investidor.

A Boeing mobilizou seus consultores para garantir investidores, com deliberações em andamento sobre o momento e a estrutura precisos.

À medida que a gigante aeroespacial enfrenta a pressão financeira, a mudança visa sustentar operações críticas e a confiança dos investidores.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA concedeu à Boeing autorização para até US$ 25 bilhões em emissão de ações e dívidas.

Essa aprovação dá à Boeing margem de manobra para expandir sua arrecadação de fundos, se necessário.

Analistas do Bank of America previram um potencial aumento de capital entre US$ 18 bilhões e US$ 20 bilhões, adicionando flexibilidade estratégica à medida que a Boeing administra os custos crescentes.

A Boeing prevê uma saída de caixa de US$ 4 bilhões para o quarto trimestre, culminando em aproximadamente US$ 14 bilhões em redução de caixa livre no ano.

Espera-se uma queima contínua de caixa durante o primeiro semestre de 2025, à medida que a Boeing aumenta a produção de seu jato 737 Max.

A infusão de fundos mitigará as pressões financeiras imediatas, ao mesmo tempo em que sustentará as operações da fábrica e os pagamentos aos fornecedores.

Reduções de força de trabalho e retrocessos contratuais

Dificuldades financeiras levaram a Boeing a implementar cortes de força de trabalho, visando uma redução de 10%.

Greves e rejeições de contratos recentes, incluindo a demissão de trabalhadores que receberam uma oferta de aumento salarial de 35%, agravaram os obstáculos operacionais da empresa.

A CEO Kelly Ortberg indicou possíveis demissões de executivos e gerentes enquanto a Boeing busca reduzir despesas e otimizar custos.

O CEO Ortberg está conduzindo uma revisão abrangente do portfólio para otimizar os recursos da Boeing e estabilizar seus negócios.

Isso inclui reavaliar o programa da cápsula espacial Starliner e outros ativos de baixo desempenho. Uma decisão final sobre medidas de racionalização é esperada para o fim do ano, parte de esforços mais amplos para reduzir passivos de longo prazo.