O que esperar dos mercados indianos antes da semana festiva de Diwali

À medida que a semana festiva se aproxima, os mercados de ações indianos estão mostrando sinais de recuperação após cinco dias consecutivos de queda.

Na segunda-feira, o BSE Sensex subiu 856 pontos (1,08%) para atingir 80.258,63, enquanto o Nifty50 subiu 236 pontos (0,98%) para 24.417 às 10h40.

Esses ganhos proporcionam algum alívio para os investidores, impulsionados principalmente pelo ICICI Bank, que relatou lucros maiores do que o esperado para o trimestre de setembro devido à forte demanda por empréstimos.

No entanto, é importante observar que o Nifty50 sofreu uma queda de quase 8% em relação ao seu recorde no final de setembro, em grande parte devido às saídas sustentadas de investidores estrangeiros.

Os investidores estão redirecionando fundos para a China, onde medidas de estímulo recentes tornaram o mercado mais atraente.

Semana festiva: um momento crucial para o sentimento do mercado

A recente desaceleração nos mercados indianos foi exacerbada pela venda estrangeira persistente, com investidores institucionais estrangeiros (FIIs) sendo vendedores líquidos nas últimas 20 sessões.

Analistas atribuem essa mudança ao foco no estímulo econômico da China, que desviou o interesse dos investidores das ações indianas.

Além disso, lucros corporativos decepcionantes prejudicaram ainda mais o sentimento do mercado.

Com o Diwali, o festival mais auspicioso para os hindus, se aproximando, os participantes do mercado monitorarão de perto os indicadores para uma possível recuperação.

Sameet Chavan, chefe de pesquisa da Angel One, destaca a importância desta semana festiva para avaliar o sentimento do mercado.

Ele observa que, embora os gráficos diários possam não refletir toda a extensão dos desafios do mercado, as tendências semanais e mensais mostram distorções significativas, sugerindo que novas correções podem ocorrer.

Os principais níveis de suporte a serem observados incluem as mínimas de agosto perto de 23.900, com suportes adicionais em 23.750 e 23.400.

Setor bancário brilha em meio à volatilidade do mercado

Em contraste com as dificuldades mais amplas do mercado, o setor bancário oferece um vislumbre de esperança.

O desempenho robusto do ICICI Bank superou as expectativas de lucro, auxiliado pelo forte crescimento de empréstimos. Os lucros sólidos do HDFC Bank reforçam ainda mais a confiança neste setor.

O Dr. VK Vijayakumar, estrategista-chefe de investimentos da Geojit Financial Services, observa que a fuga para a qualidade provavelmente continuará, com grandes bancos como o ICICI Bank e o HDFC Bank apresentando um cenário de risco-recompensa favorável para investidores que buscam estabilidade em tempos turbulentos.

Globalmente, o declínio nos preços do petróleo bruto devido aos recentes ataques aéreos israelenses, que evitaram importantes campos de petróleo iranianos, pode proporcionar algum alívio para a economia indiana.

No entanto, as incertezas em torno das próximas eleições presidenciais dos EUA provavelmente pesarão no sentimento global, adicionando complexidade às perspectivas do mercado.

Hardik Matalia, Analista de Derivativos da Choice Broking, sugere que o Nifty pode encontrar suporte imediato em 24.150, com níveis de resistência em 24.300, 24.400 e 24.500. Ele enfatiza a necessidade de uma abordagem cautelosa, pois a volatilidade pode persistir.

À medida que nos aproximamos da semana festiva de Diwali, os investidores estarão atentos aos movimentos do mercado em busca de sinais de recuperação em meio a saídas de capital estrangeiro e lucros corporativos mistos.

O desempenho do setor bancário, combinado com fatores econômicos globais, desempenhará um papel fundamental na definição da trajetória do mercado nos próximos dias.