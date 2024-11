Correção ‘saudável’, saídas de FII são um ‘reajuste tático’: veteranos do mercado sobre a queda do mercado da Índia

O mercado de ações indiano enfrentou grandes turbulências recentemente devido a uma combinação de incertezas geopolíticas, preocupações com avaliações e saídas de investidores estrangeiros, que pesaram no sentimento do mercado.

O Nifty50, índice de referência da Índia, atingiu um recorde de 26.277 em 27 de setembro de 2024, mas não conseguiu manter seu ritmo, fechando em 24.399 na quarta-feira — uma queda de mais de 7%.

O banco de investimento global Goldman Sachs rebaixou sua perspectiva para ações indianas, mudando de uma posição “overweight” para uma posição “neutra”.

O banco citou a desaceleração no crescimento econômico da Índia e seu potencial impacto nos lucros corporativos como principais razões por trás dessa decisão.

De acordo com o Goldman Sachs, embora uma correção significativa de preços possa não estar no horizonte devido aos fortes fluxos de capital doméstico, o mercado pode enfrentar um período de “correção temporal” nos próximos três a seis meses, sugerindo que os preços das ações podem estagnar em vez de cair drasticamente.

No entanto, uma parte dos veteranos do mercado está evitando dar muita importância à correção, chamando-a de “saudável” e até mesmo “atrasada”.

Correção saudável ou motivo de preocupação?

Apesar da retração recente, muitos analistas acreditam que a correção não é apenas saudável, mas também tardia.

Navneet Munhot, diretor administrativo e CEO da HDFC Asset Management Company, compartilhou suas opiniões sobre o assunto com a CNBC TV-18.

“Isso era esperado. Esta é uma correção saudável. Acho que houve um ponto em que o momentum tomou conta, em que as pessoas não estavam discriminando entre boas e más notícias e as ações tinham que subir todos os dias. Isso não pode continuar”, disse Munhot.

Ele acrescentou que uma “verificação de sanidade” era necessária para trazer o mercado de volta a um nível mais sustentável, com expectativas de correções de tempo e preço avançando antes que as coisas voltem a ficar boas.

Ramdeo Agarwal, presidente da Motilal Oswal Financial Services, ecoou os sentimentos de Munhot, chamando-a de “a correção mais saudável possível” e enfatizando que já deveria ter sido feita há muito tempo.

Agarwal observou que as expectativas de retornos de mercado não eram realistas, com alguns investidores esperando retornos mensais compostos de 2-3%, o que, em sua opinião, é insustentável.

Ele lembrou aos investidores o retorno médio anual de longo prazo de cerca de 14-15% no mercado indiano e alertou os novos investidores contra a criação de expectativas irrealistas que poderiam levar à decepção.

E quanto às correções acentuadas em empresas de média e pequena capitalização?

Embora o mercado em geral tenha caído, as ações de média e pequena capitalização foram particularmente afetadas.

Algumas ações nessas categorias caíram de 25% a 30%, o que gera preocupações de que a correção possa ser muito severa.

No entanto, Gautam Shah, fundador da Goldilocks Premium Research, pediu aos investidores que mantivessem uma visão mais ampla.

Em uma entrevista ao ET Now, ele destacou que muitas dessas ações tiveram ganhos substanciais no ano passado, com algumas dobrando ou até triplicando de valor.

De acordo com Shah, uma correção de 25-30% é totalmente normal após esses ralis significativos.

Shah também encorajou investidores de longo prazo a ver essas correções como uma oportunidade de comprar ações de qualidade a preços mais baixos.

Concentre-se em empresas de grande capitalização e, se estiver investindo em empresas de média e pequena capitalização, concentre-se em empresas de alta qualidade.

Ele enfatizou a importância de discernir entre ações de qualidade e ações especulativas durante períodos de volatilidade do mercado.

As altas saídas de FII são meros “ajustes”?

Copy link to section

Um dos maiores contribuintes para a recente volatilidade do mercado foi a grande saída de fundos de investidores institucionais estrangeiros (FIIs).

Em outubro, fundos estrangeiros retiraram US$ 7,8 bilhões líquidos de ações indianas, de acordo com dados da Bloomberg, marcando a maior saída mensal desde março de 2020.

Essa forte retração ocorre no momento em que investidores estrangeiros reagem ao enfraquecimento dos dados econômicos da Índia e às crescentes pressões inflacionárias.

Manish Chokhani, diretor da Enam Holdings, forneceu algum contexto para as recentes saídas de FII.

Em declarações à CNBC TV-18, ele explicou que os investidores estrangeiros detêm cerca de 15-16% do mercado indiano, totalizando aproximadamente US$ 800 bilhões.

Ele minimizou a importância das saídas, observando que, embora os FIIs tenham levado US$ 10 bilhões para casa, eles não estão saindo totalmente do mercado.

“Eles estão se reajustando taticamente”, disse Chokhani.

Ramdeo Agarwal compartilhou uma visão semelhante, afirmando que grande parte das vendas foi motivada por ajustes táticos, à medida que os investidores reequilibravam seus portfólios entre a China e a Índia.

Eles estão vendendo principalmente para ajuste. Os caras que estão abaixo do peso na China e acima do peso na Índia, eles estão tentando equilibrar isso, e voltando para a China para um caminho neutro e voltando para a Índia também para um caminho neutro.

Ele acrescentou que a maioria dessas saídas já ocorreu, restando apenas mais US$ 2 a 3 bilhões.

Agarwal não prevê uma crise a menos que as saídas relacionadas à China cheguem a US$ 25-30 bilhões, um cenário que ele considera improvável neste momento.

Analistas também acreditam que o entusiasmo pelos mercados chineses provavelmente durará pouco devido aos problemas estruturais da economia.

“A venda do FPI pode continuar por mais algum tempo. No entanto, é improvável que isso se sustente por muito tempo. Esse entusiasmo pela recuperação chinesa provavelmente não durará muito porque a China tem alguns problemas estruturais. Mesmo seu estímulo fiscal provavelmente não continuará além de um ponto porque a relação dívida/PIB é alta e o governo não tem dinheiro para estimular a economia além do ponto”, disse VK Vijayakumar, estrategista-chefe de investimentos da Geojit Financial Services.