O banco central da China, o Banco Popular da China (PBOC), anunciou a expansão de suas ferramentas de política monetária por meio da introdução de uma facilidade de acordos de recompra reversa (repos).

Essa ferramenta mensal permitirá que bancos e instituições não bancárias tomem empréstimos com base em títulos soberanos, de governos locais e corporativos, com acordos que durarão no máximo um ano.

A introdução de acordos de recompra reversa (repos) com corretores primários marca o mais recente esforço do banco central para ajustar sua influência sobre os custos de empréstimos do mercado e injetar estabilidade no setor bancário da China.

A instalação começa na segunda-feira.

O objetivo do PBOC é garantir um nível razoável de liquidez no sistema financeiro, ajudando a amortecer picos sazonais na demanda por dinheiro, especialmente à medida que o fim do ano se aproxima.

Aliviando a pressão de liquidez em meio ao aumento da emissão de títulos

Espera-se que a China aumente a emissão de títulos do governo para financiar gastos adicionais e refinanciar a dívida do governo local, levantando preocupações sobre potenciais pressões de liquidez no mercado interbancário.

A nova ferramenta, que permite injeções de liquidez de longo prazo, chega na hora certa para ajudar a absorver o impacto do mercado desse aumento esperado na oferta de títulos.

“O repo direto tem uma troca subjacente de títulos, permitindo que os bancos liberem liquidez de longo prazo”, disse Becky Liu, chefe de estratégia macroeconômica da China no Standard Chartered Bank, em um relatório da Bloomberg.

Isso ajudará o PBOC a preparar os bancos para um aumento previsto na emissão de títulos do governo.

Como os bancos comerciais são os principais compradores desses títulos, a ferramenta de recompra reversa direta ajudará a garantir liquidez suficiente, mesmo que mais títulos sejam vendidos para financiar medidas de estímulo.

Observadores do mercado veem esse desenvolvimento como parte de uma mudança mais ampla do PBOC em direção a uma estrutura de política monetária mais sofisticada e orientada pelo mercado.

Os rendimentos de referência da China mostraram pouca reação às notícias, embora o yuan offshore tenha enfraquecido ligeiramente em relação ao dólar.

Repositório reverso direto: alinhamento com bancos centrais globais

A introdução de recompras reversas definitivas faz parte de uma reformulação mais ampla da abordagem do PBOC para gerenciar a liquidez.

O banco central vem deixando de depender da linha de crédito de médio prazo (MLF) como principal ferramenta de definição de taxas, preferindo instrumentos de curto prazo, como a recompra reversa de sete dias, para fornecer sinais mais claros ao mercado.

Essa mudança posiciona o PBOC mais próximo das práticas de seus pares globais, permitindo um controle mais preciso sobre os custos de empréstimos do mercado e as condições de liquidez.

Espera-se que a nova ferramenta de recompra direta fique em algum lugar entre a recompra reversa de sete dias de curto prazo e a MLF de longo prazo, oferecendo uma solução de liquidez de médio prazo.

Ao oferecer acordos de recompra direta de 3 a 6 meses, o PBOC visa fornecer mais flexibilidade em suas operações e, ao mesmo tempo, aliviar o estresse de financiamento no setor bancário, que enfrenta vencimentos significativos de MLF nos últimos meses de 2024.

De acordo com a Bloomberg, a China tem cerca de 1,45 trilhão de yuans (US$ 204 bilhões) em empréstimos MLF com vencimento em novembro e dezembro, tornando o momento dessa ferramenta essencial para a estabilidade do mercado.

Nova ferramenta para ajudar os bancos a gerir as necessidades de dinheiro

As instituições financeiras da China estão se preparando para o que pode ser um final de ano particularmente difícil, com a demanda sazonal por dinheiro provavelmente aumentando.

Além disso, permanece a incerteza sobre o potencial de mais estímulo fiscal, que pode vir na forma de empréstimos governamentais adicionais e emissão de títulos.

Garantir liquidez adequada no mercado é essencial para manter o ritmo econômico, principalmente porque a China continua enfrentando uma demanda interna fraca e uma crise contínua no setor imobiliário.

Os formuladores de políticas já introduziram um amplo pacote de estímulo, incluindo cortes nas taxas de juros e reduções nas exigências de reserva dos bancos.

Essas medidas visam apoiar a recuperação da atividade econômica, mas as restrições de liquidez continuam sendo uma preocupação.

Os indicadores do mercado monetário têm emitido sinais de alerta de que algumas instituições já estão subfinanciando o estresse.

Espera-se que a nova ferramenta de recompra alivie essa pressão, garantindo que os bancos possam acessar liquidez para atender às suas necessidades e, ao mesmo tempo, liberando dinheiro para compras de títulos.

Embora a ferramenta de recompra reversa direta provavelmente reduza a pressão sobre os bancos, sua introdução também pode sinalizar uma menor probabilidade de novos cortes na taxa de depósito compulsório (RRR) no curto prazo.

Frances Cheung, estrategista do Oversea-Chinese Banking Corp, observou que a flexibilidade proporcionada pelos acordos de recompra reversa torna menos necessário que o PBOC dependa de outras ferramentas de política, como cortes de RRR, para gerenciar a liquidez.