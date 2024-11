“Eu não sou apenas MAGA. Eu sou um “MAGA sombrio e gótico””, rugiu Elon Musk ao discursar para uma multidão gigantesca no comício do candidato presidencial republicano Donald Trump no Madison Square Garden, no domingo, enquanto o CEO da Tesla apontava para seu boné preto com o slogan de Trump “Make America Great Again” impresso em uma fonte gótica branca.

Musk se tornou uma figura proeminente na campanha de Donald Trump em 2024, demonstrando apoio entusiasmado apesar da oposição de longa data de Trump aos veículos elétricos (VEs) e às políticas de energia verde.

Além de sua presença em comícios, Musk investiu US$ 118 milhões em um super PAC apoiando Trump e está oferecendo prêmios diários de US$ 1 milhão aos eleitores de estados indecisos.

Além das contribuições financeiras, a propriedade da X por Musk ampliou seu impacto na campanha de Trump, pois ele usa a plataforma para promover a retórica pró-Trump e reunir seus 200 milhões de seguidores.

À medida que o dia da eleição se aproxima, o feed X de Musk se tornou um fluxo de apoio a Trump, com críticas frequentes à vice-presidente Kamala Harris e ao governo Biden.

Esse alinhamento inesperado deixou muitos se perguntando por que Musk, cujo império Tesla impulsionou a revolução dos veículos elétricos nos EUA, está apoiando Trump, cuja postura sobre energia continua amplamente oposta às políticas de energia limpa.

Histórico anti-VE de Trump

A oposição de Trump à energia limpa não é segredo.

Ele tem ridicularizado consistentemente as iniciativas de mudança climática, rotulando-as de “farsas” e criticando as políticas de energia limpa e veículos elétricos do governo Biden como “loucura”.

Ele também pediu que os defensores dos carros elétricos “apodreçam no inferno!”.

Uma das preocupações mais imediatas para a indústria de veículos elétricos é a posição de Trump sobre a Lei de Redução da Inflação de 2022 (IRA).

Esta lei, aprovada em 2022, impulsionou um aumento nos investimentos na fabricação e infraestrutura de veículos elétricos nos EUA, levando as empresas a investir cerca de US$ 77,6 bilhões na produção de veículos elétricos nos Estados Unidos.

Seu plano para 2024 pretende eliminar incentivos para compradores de veículos elétricos, como o desconto fiscal federal de US$ 7.500 oferecido pela legislação.

O ceticismo de Trump em relação às regulamentações ambientais se estende às novas regras da Agência de Proteção Ambiental (EPA) sobre emissões de escapamentos.

Os padrões da EPA são projetados para reduzir as emissões de carbono promovendo maiores vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in.

De acordo com as regulamentações propostas, que visam que 56% das vendas de veículos novos sejam elétricos até 2032, espera-se que a indústria automobilística faça mudanças substanciais em direção a tecnologias mais verdes.

A oposição de Trump a essas regulamentações inclui a promessa de desmantelar as regras da EPA, que ele descreve como um “mandato de VE” que visa injustamente veículos movidos a gasolina.

A revogação dessas políticas por Trump pode conter esse ímpeto, impactando as vendas de veículos elétricos e os fabricantes de automóveis, incluindo a Tesla de Musk.

Então por que Musk está apoiando Trump?

Uma pista para esse enigma pode vir das próprias palavras de Musk no comício do MSG.

Em uma pergunta espirituosa sobre quanto um governo republicano poderia “arrancar desse orçamento desperdiçado de Harris-Biden?”, Musk respondeu: “Acho que podemos fazer pelo menos US$ 2 trilhões”.

“No final do dia, você está sendo taxado. Todo gasto do governo é tributação, seja tributação direta ou… todo gasto do governo, ou se torna inflação ou é tributação direta. Seu dinheiro está sendo desperdiçado, e o departamento de eficiência do governo vai consertar isso!”

Vamos tirar o governo das suas costas e do seu bolso!

Musk pode estar buscando outra coisa, especificamente, uma possível mudança na supervisão regulatória que poderia beneficiar os resultados financeiros de suas empresas.

Ele frequentemente entrou em conflito com a Administração Federal de Aviação (FAA), a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Cada um de seus principais empreendimentos enfrentou escrutínio: a tecnologia de direção autônoma da Tesla, os protocolos de lançamento da SpaceX e as práticas de testes em animais da Neuralink foram investigados por agências federais.

De fato, a pressão regulatória aumentou recentemente.

A FAA suspendeu lançamentos da SpaceX diversas vezes devido a violações de protocolo, enquanto a EPA iniciou uma investigação sobre a SpaceX por supostamente despejar águas residuais inseguras.

A Califórnia, em uma decisão recente, rejeitou o pedido de Musk para lançamentos adicionais da SpaceX no estado, citando preocupações ambientais e as políticas controversas de Musk.

Enquanto isso, a iniciativa da Tesla de desenvolver veículos autônomos atraiu a atenção da SEC e da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) sobre o marketing da tecnologia “Full Self-Driving” da empresa.

Em resposta a esses obstáculos, Musk tem se manifestado cada vez mais sobre sua postura antirregulamentação.

Tanto Trump quanto Musk vislumbram um governo federal menor, com financiamento reduzido para agências como a EPA e a FAA.

Para Musk, um governo liderado por Trump pode significar menos barreiras regulatórias, deixando-o livre para acelerar projetos na Tesla, SpaceX e Neuralink com supervisão mínima.

O ‘Departamento de Eficiência Governamental’ e o papel de Musk nele

Demonstrando seu desprezo pelas agências, Trump anunciou em setembro que lançaria uma comissão de eficiência governamental liderada por Musk que auditaria as agências federais em busca de pontos a serem cortados.

Durante uma aparição na Fox News no início deste mês, Trump disse que criaria um novo cargo chamado “secretário de corte de custos” e nomearia Musk.

“Ele está morrendo de vontade de fazer isso”, disse Trump.

O “Departamento Doge”, como Musk o chamou de brincadeira, ecoa suas opiniões sobre a necessidade de agilizar as funções governamentais.

Tal posição poderia dar a Musk uma influência sem precedentes sobre os próprios órgãos reguladores que desafiaram suas empresas.

Essa promessa não é isenta de controvérsia. Críticos argumentam que o envolvimento de Musk na auditoria de agências federais representa um conflito de interesses, pois ele potencialmente supervisionaria reguladores que influenciam seus empreendimentos comerciais.

Mas, ao apoiar a agenda de desregulamentação de Trump, Musk pode encontrar um caminho para menos interferência de agências que ele acredita que sufocam o avanço tecnológico.

A influência de Musk na evolução da posição de Trump sobre os veículos elétricos

Além disso, apesar da retórica histórica anti-VEs de Trump, sua postura suavizou um pouco nos últimos meses.

Em agosto, ele reconheceu o apoio de Musk, afirmando em um comício em Atlanta que estava aberto a uma “fatia muito pequena” do mercado automotivo que se tornasse elétrica.

“Tenho que estar, sabe, porque Elon me apoiou muito fortemente”, ele comentou, sugerindo que o apoio de Musk pode ter amenizado sua oposição.

Além disso, Trump elogiou recentemente os produtos da Tesla na plataforma social X de Musk, anteriormente conhecida como Twitter, chamando-os de “incríveis”.

Embora ele sustente que os motores de combustão tradicionais devem permanecer predominantes, seus comentários positivos sobre a Tesla sugerem que ele pode acomodar um mercado limitado de veículos elétricos sob uma administração alinhada a Musk.

Essa mudança pode indicar que Trump está disposto a comprometer sua postura em relação à energia limpa se isso significar manter o apoio e o financiamento de Musk.

A adoção de veículos elétricos pode ser grande demais para Trump reprimir de qualquer maneira, dizem especialistas

Embora a revogação dos créditos federais para veículos elétricos por Trump possa impactar o poder de compra do consumidor, analistas de políticas acreditam que isso não prejudicaria totalmente a adoção de veículos elétricos.

James Lucier, diretor administrativo da Capital Alpha Partners, observa em um relatório da Bloomberg que o governo Trump poderia introduzir regulamentações mais rígidas sobre créditos fiscais para veículos elétricos, dificultando a qualificação de veículos com base no fornecimento de componentes.

No entanto, especialistas em veículos elétricos argumentam que a transição para veículos elétricos ganhou força demais para ser interrompida apenas por mudanças na política federal.

Nick Nigro, fundador da Atlas Public Policy, disse no relatório: “Não há como pará-lo”, enfatizando que, mesmo que Trump desacelere a transição, a trajetória do setor permanece irreversível.

Além disso, 17 estados dos EUA oferecem incentivos para veículos elétricos independentes de programas federais.

Estados como o Colorado oferecem descontos substanciais, incluindo até US$ 5.000 para compradores de veículos elétricos, o que garante que os consumidores ainda tenham acesso a opções de veículos elétricos acessíveis.

Enquanto isso, as montadoras estão se preparando para padrões de emissões mais rigorosos em outros grandes mercados, como Califórnia, China e Europa.

À medida que as montadoras direcionam suas estratégias para essas regiões, a política dos EUA sob o comando de Trump pode ter efeito limitado no ímpeto global dos veículos elétricos.

O que o apoio de Musk a Trump significa para os investidores da Tesla?

Dito e feito, Musk é, antes de tudo, o chefe de uma empresa listada e tem investidores pelos quais prestar contas.

Certamente, nem todo acionista da Tesla compartilharia o apoio de Musk a Trump, apesar dos cálculos de longo prazo de Musk sobre sua amizade com ele.

Antes dos lucros recentes da Tesla, o fórum de investidores online da Tesla recebeu inúmeras perguntas de acionistas de varejo sobre as opiniões políticas de Musk, suas postagens no X (antigo Twitter) e seu apoio à reeleição de Trump.

Muitos expressaram preocupações sobre se o ativismo público de Musk poderia impactar a marca da Tesla e o valor para os acionistas.

Um investidor de varejo comentou: “O ativismo político de Elon Musk parece estar em desacordo com seu papel como CEO para proteger o valor dos acionistas”, gerando uma discussão que recebeu mais de 500 votos positivos.

Outra questão muito votada foi se o conselho da Tesla estava tomando medidas para garantir que o envolvimento político de Musk não prejudicasse a missão da empresa.

Apesar dessas preocupações, a Tesla relatou seu trimestre mais lucrativo desde 2023, elevando as ações em 22%, e nenhuma questão política surgiu durante a teleconferência pós-lucro.

As notas de analistas de Wall Street compiladas pela FactSet mostraram pouca menção às atividades políticas de Musk, e suas opiniões políticas raramente são um tópico de discussão nas reuniões de acionistas da empresa.

O recente arquivamento 10-Q da Tesla na SEC não fez nenhuma menção a Trump ou a qualquer atividade política de Musk na seção sobre “fatores de risco”.

Embora Gene Munster, MD da Deepwater Asset Management e um otimista da Tesla no início deste mês, tenha sugerido que os comentários políticos de Musk podem ter reduzido as entregas nos EUA em 5-10 mil veículos, a Tesla ainda relatou um aumento de 6% nas entregas no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, apesar de não ter atingido as expectativas dos analistas.

A empresa usou descontos e incentivos para impulsionar as vendas em meio à crescente pressão competitiva.