Lucros do terceiro trimestre do McDonald’s hoje: a crise da E. coli afetará a perspectiva de receita?

O McDonald’s está se preparando para revelar seus lucros do terceiro trimestre nesta terça-feira, com analistas esperando resultados mistos, já que a rede enfrenta desafios contínuos.

Em vista de um recente surto de E. coli relacionado ao seu hambúrguer Quarter Pounder, as vendas do McDonald’s foram impactadas por uma redução temporária em alguns locais nos EUA.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) identificaram recentemente cebolas fatiadas como possíveis culpadas pelo surto, embora os hambúrgueres de carne fresca da rede tenham sido eliminados.

O McDonald’s vem combatendo a desaceleração dos gastos dos consumidores em todo o mundo, intensificada pelas pressões inflacionárias, com analistas prevendo apenas ganhos modestos em suas vendas domésticas.

Veja o que esperar do próximo relatório da gigante do fast-food.

Expectativas dos analistas para os lucros do terceiro trimestre

Lucro por ação (LPA): Analistas pesquisados pela LSEG preveem um LPA de US$ 3,20, refletindo as margens estáveis do McDonald’s, apesar do surto.

Previsão de receita: A receita está projetada para atingir US$ 6,82 bilhões, apoiada por iniciativas de crescimento de vendas, principalmente no mercado dos EUA.

Nos EUA, o McDonald’s vem implementando estratégias para atrair consumidores preocupados com o valor, introduzindo refeições combinadas por US$ 5, lançadas em junho.

Espera-se que essa medida gere um aumento de 0,5% nas vendas nas mesmas lojas no mercado interno, compensando ligeiramente a queda na demanda no exterior.

As estimativas da StreetAccount indicam um declínio geral de 0,6% nas vendas nas mesmas lojas devido à demanda internacional mais fraca, especialmente na Europa e na Ásia, onde as pressões inflacionárias impactaram os gastos discricionários.

Atualização do surto de E. coli: fornecimento de cebola sob escrutínio

O McDonald’s removeu temporariamente o Quarter Pounder dos estabelecimentos afetados depois que o CDC relacionou o surto de E. coli a cebolas fatiadas.

As autoridades de saúde descartaram hambúrgueres de carne bovina frescos como a fonte, mas o incidente, que afetou 75 pessoas e resultou em uma fatalidade, influenciou negativamente a confiança do consumidor e as vendas.

O McDonald’s agora reintroduziu o item, embora sem cebolas, na esperança de tranquilizar os consumidores e restaurar o tráfego nas regiões afetadas.

As ações do McDonald’s caíram 6% desde a notícia do surto, permanecendo estáveis no ano em meio aos constantes desafios operacionais.

Com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 210 bilhões, o desempenho da rede de fast-food reflete a perspectiva cautelosa dos investidores em meio a incertezas econômicas mais amplas.

A resposta do McDonald’s às pressões inflacionárias tem se concentrado em ofertas de valor, especialmente em mercados de alta inflação como os EUA, onde os consumidores estão preferindo refeições com preços mais baixos.

A iniciativa de menu com foco em valor pode ajudar a neutralizar a demanda enfraquecida globalmente, já que a inflação leva os consumidores a buscar opções mais acessíveis ao comer fora.