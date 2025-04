As ações americanas sofreram uma forte queda na quinta-feira, pois a mais recente rodada de tarifas do presidente Donald Trump aumentou os temores de uma guerra comercial global e de uma desaceleração econômica.

O S&P 500 despencou mais de 4%, registrando seu pior dia desde setembro de 2022 e voltando a território de correção.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 1.500 pontos, ou 3,6%, enquanto o Nasdaq Composite despencou 5,5%, com os investidores correndo para avaliar as consequências das novas políticas comerciais.

As tarifas, anunciadas na quarta-feira, impõem uma taxa base de 10% sobre todas as importações, comtaxas significativamente mais altas para os principais parceiros comerciais — 54% para a China, 20% para a União Europeia e 46% para o Vietnã.

Ações de tecnologia e varejo foram as mais afetadas — ações da Apple e Nike foram as mais prejudicadas.

Corporações multinacionais com significativa exposição a importações foram as mais afetadas pela queda do mercado.

A Apple, que fabrica a maior parte de seus iPhones na China, caiu 8,7%, enquanto a Amazon e a Meta Platforms recuaram 8,8% e 8%, respectivamente.

A HP Inc. sofreu uma das maiores perdas do setor, despencando 16%.

O analista da Wedbush, Dan Ives, disse que as ações de tecnologia “claramente sofrerão forte pressão com este anúncio, devido às preocupações com a destruição da demanda, as cadeias de suprimentos e, especialmente, a questão das tarifas entre China e Taiwan”.

Os varejistas também enfrentaram quedas acentuadas, pois tarifas mais altas ameaçavam as margens de lucro e os gastos do consumidor.

A Nike caiu 12%, enquanto a Dollar Tree e a Five Below despencaram 8% e 29%, respectivamente.

As fábricas no Vietnã produziram cerca de 50% dos calçados e 28% dos produtos de vestuário da Nike no ano fiscal de 2024.

A Lululemon Athletica e a Deckers Outdoor, que dependem fortemente da manufatura asiática, caíram 13% e 17%, respectivamente.

As ações bancárias não foram poupadas, pois os temores de uma desaceleração econômica e condições de crédito mais fracas fizeram com que as ações caíssem.

O Bank of America caiu 9,3%, o JPMorgan Chase perdeu 6,5% e o Wells Fargo recuou 8%.

Ações de semicondutores e veículos elétricos sofrem apesar das garantias da Casa Branca

Apesar da Casa Branca ter esclarecido que Taiwan estaria isenta das novas tarifas sobre semicondutores, as fabricantes de chips ainda registraram quedas acentuadas.

A Nvidia caiu 5,2%, a Advanced Micro Devices perdeu 5% e a Qualcomm recuou 6,7%.

A Tesla, que havia se recuperado na quarta-feira após relatos de que o CEO Elon Musk poderia se afastar de seu papel de conselheiro governamental, reverteu o curso e caiu 5,7%.

A fabricante de veículos elétricos já estava sob pressão após uma queda de 13% nas entregas do primeiro trimestre, ficando muito abaixo das expectativas dos analistas.

Volatilidade do mercado dispara; analistas alertam para queda na faixa de 5.200-5.400 pontos.

A forte queda nas vendas intensificou as preocupações de que a economia dos EUA esteja caminhando para uma recessão.

A queda do S&P 500 o levou de volta ao território de correção, com queda superior a 10% em relação ao seu pico recente.

Os investidores estão acompanhando de perto se o índice consegue se manter no nível crítico de 5.500 pontos, com analistas alertando para uma possível queda adicional para a faixa de 5.200 a 5.400 pontos.

“O pior cenário para as tarifas se concretizou, e os mercados não estavam preparados para isso”, disse Mary Ann Bartels, estrategista-chefe de investimentos da Sanctuary Wealth.

“Isso desencadeou uma forte reação de aversão ao risco, e poderíamos ver mais 5 a 10% de queda se os níveis de suporte não se mantiverem.”

O Índice de Volatilidade do Mercado CBOE (VIX), amplamente considerado o medidor de medo de Wall Street, disparou para 27, refletindo a incerteza crescente que assola os mercados financeiros.

À medida que a liquidação se aprofunda, os investidores voltarão sua atenção para o relatório de empregos não agrícolas dos EUA de sexta-feira, que poderá oferecer mais pistas sobre as perspectivas econômicas e a resposta política do Federal Reserve.