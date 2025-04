O Fed conseguirá acalmar a tempestade tarifária de Trump com uma aposta em corte de juros?

Os Estados Unidos estão em uma encruzilhada, pois o abrangente plano tarifário do presidente Donald Trump, revelado esta semana, está causando ondas de choque nos mercados financeiros e reacendendo os temores de recessão.

Com o mercado de ações sofrendo perdas significativas e líderes globais insinuando retaliação, o Federal Reserve enfrenta um desafio complexo.

A postura cautelosa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell — mantendo a taxa de juros de referência entre 4,25% e 4,5% — reflete um banco central lutando contra duas ameaças: uma potencial recessão econômica e uma inflação persistente, exacerbada pelas políticas comerciais de Trump.

Enquanto Trump pressiona o Fed a cortar as taxas para amortecer a economia durante o que sua administração chama de “período de desintoxicação”, os economistas divergem sobre a sabedoria de tal medida.

O gatilho tarifário e a turbulência do mercado

O anúncio das tarifas de Trump, rotulado como “Dia da Libertação” em uma publicação no Truth Social em 2 de abril de 2025, apresentou um plano descrito como muito maior do que o esperado.

Essa mudança de política gerou preocupação generalizada, com a bolsa de valores despencando esta semana, um desenvolvimento atribuído a temores de recessão por James Glassman, ex-economista do JPMorgan Chase.

As tarifas de Trump provavelmente farão com que os consumidores reduzam os gastos devido aos impostos mais altos sobre mercadorias, um fator que Powell reconheceu na sexta-feira como tendo maiores efeitos sobre a inflação e o crescimento.

Além disso, os trabalhadores estão cada vez mais preocupados com demissões, influenciados pelo espetáculo de cortes drásticos na força de trabalho federal liderados pela equipe de Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental.

As empresas também estão expressando incerteza e reduzindo os investimentos, amplificando a inquietação econômica.

A resposta global permanece incerta, mas a perspectiva de medidas retaliatórias é iminente, aumentando a pressão sobre a economia dos EUA.

As declarações de Powell na sexta-feira, em uma conferência de jornalistas de negócios em Arlington, Virgínia, ressaltaram a escala inesperada das tarifas, observando seu potencial para perturbar a estabilidade econômica.

Essa situação mudou o foco do Fed, com Glassman argumentando que os temores de recessão superaram a inflação como principal preocupação do banco central, uma perspectiva que intensificou a volatilidade atual do mercado.

A postura atual do Fed: cautela e contenção.

A taxa de juros de referência do Fed, fixada entre 4,25% e 4,5%, é considerada “moderadamente restritiva” por Powell, uma estratégia deliberada para combater a inflação, que ele descreveu como teimosamente alta.

Essa taxa excede a norma histórica de cerca de 3%, um nível que Powell identificou como típico para o crescimento econômico.

A abordagem do banco central reflete seu esforço contínuo para gerenciar as pressões inflacionárias, um desafio que persiste desde que a inflação atingiu a meta de 2% pela última vez em 2021, com novas projeções sugerindo que ela pode não retornar a esse objetivo até 2027.

Os comentários de Powell na sexta-feira sugerem um ritmo deliberado.

Não teremos reunião do [Comitê Federal de Mercado Aberto] até 6 e 7 de maio. Estamos meio que pensando nisso e trabalhando em tudo isso. Direi, no entanto, que parece que não precisamos ter pressa.

Esse tom cauteloso reflete os longos atrasos nos efeitos da política monetária, que os economistas estimam poder levar meses para impactar totalmente a economia.

A próxima reunião, agendada para meados de junho, oferece outra oportunidade de revisão, mas Powell enfatizou a necessidade de garantir que qualquer inflação impulsionada por tarifas não se torne persistente, indicando uma abordagem de esperar para ver.

Os mercados financeiros, no entanto, sinalizam uma urgência diferente. Os mercados já precificaram quatro cortes de juros a partir de junho, com as chances de uma ação em maio aumentando à medida que o mercado de ações caiu esta semana. Esse sentimento do mercado contrasta com a relutância de Powell, destacando uma tensão entre as expectativas dos investidores e a estratégia cautelosa do Fed.

O dilema das tarifas: inflação versus recessão

As tarifas de Trump representam um dilema significativo para o Fed. Espera-se que a política impulsione a inflação imediatamente, com muitos sugerindo que poderia elevar os preços acima do nível atual, uma preocupação que Powell abordou na sexta-feira.

Esse aumento potencial complica os esforços do Fed para manter a estabilidade de preços, especialmente considerando que a meta de 2% permanece inatingível.

Após os consumidores enfrentarem preços mais altos, o crescimento desacelerará e a inflação poderá diminuir posteriormente, criando um desafio cíclico para a política monetária.

Este cenário obriga o Fed a escolher entre responder à inflação mais alta ou proteger a economia de uma possível recessão.

Krishna Guha, da Evercore ISI, observou que as declarações de Powell sublinham a ausência de condições para um “Fed put” — a noção de que o Fed intervirá para apoiar um mercado de ações em queda.

Guha sugeriu que Powell posicionou o Fed para cortar as taxas se o desemprego aumentar significativamente, mas os indicadores econômicos atuais permanecem incertos nesse aspecto.

Joe LaVorgna, da SMBC Nikko Securities America, argumentou que, em tempos normais, o Fed poderia considerar medidas preventivas para evitar uma recessão econômica, mas a persistência da inflação atualmente impede tal ação.

A Casa Branca, por meio do assessor econômico Kevin Hassett, enquadra a situação de forma diferente. Em uma recente entrevista à Fox Business Network, Hassett sugeriu que a economia está indo bem, com as taxas de longo prazo caindo e a inflação tendo diminuído, prevendo uma mudança para o “piloto automático” nas próximas reuniões.

Esse otimismo contrasta com as pressões induzidas pelas tarifas, deixando o Fed a navegar em uma complexa interação entre preocupações com crescimento e preços.

A pressão de Trump e o contexto histórico

O apelo de Trump por cortes imediatos nas taxas ecoa suas críticas anteriores a Powell, uma dinâmica que há muito inquieta os economistas devido à sua desconsideração pela independência do Fed.

Francesco Bianchi, da Universidade Johns Hopkins, que estudou os tweets de Trump durante seu primeiro mandato, ofereceu uma perspectiva histórica.

Ele sugeriu que, em retrospectiva, a pressão de Trump em 2018 para manter as taxas baixas poderia ter sido correta, já que o Fed posteriormente reverteu seus aumentos de taxas em 2019, após se aproximar da norma de 3%.

Bianchi observou que a motivação de Trump era pressionar parceiros comerciais como a zona do euro, mas alertou que os atuais pedidos de flexibilização poderiam comprometer a credibilidade do Fed se a inflação disparasse, um risco prejudicial até mesmo para a administração de Trump.

A recente publicação de Trump no Truth Social em 2 de abril de 2025 reforça sua posição: “O Fed estaria MUITO melhor se CORTASSE AS TAXAS enquanto as tarifas dos EUA começam a se integrar (suavizar!) na economia.” Essa pressão destaca sua impaciência, um tema consistente com seu mandato anterior, e coloca o Fed em uma posição politicamente delicada ao considerar seus próximos passos.

Opções para o Fed: cortar, manter ou aumentar?

O processo decisório do Fed é moldado por essas pressões concorrentes, com três caminhos potenciais emergindo:

Cortes de juros: Glassman argumentou em um e-mail que o caso para reduzir as taxas é convincente, dados os potenciais ventos contrários, sugerindo que o Fed tem espaço para reduzir sua taxa de referência. Isso se alinha com as expectativas do mercado de quatro cortes a partir de junho, potencialmente abordando os temores de recessão. No entanto, as preocupações contínuas com a inflação, conforme observado por Powell e LaVorgna, representam uma barreira significativa, arriscando a perda de controle sobre os preços.

Mantenha-se firme: a abordagem atual de Powell favorece a manutenção da faixa de 4,25% a 4,5% até pelo menos maio, dando tempo para avaliar o impacto total das tarifas. Essa postura reflete os longos atrasos nos efeitos das políticas e a necessidade de evitar movimentos precipitados, como Powell sugeriu.

Aumento da taxa de juros: Embora menos provável, um aumento da taxa de juros poderia ser considerado se a inflação disparar devido a tarifas, um cenário enfatizado por Powell na sexta-feira. Isso priorizaria a estabilidade de preços, mas as preocupações com a recessão sugerem que tal medida poderia aprofundar os desafios econômicos, conflitando com as metas de emprego do Fed.

Indicadores econômicos e repercussões globais

As preocupações com o desemprego estão aumentando, impulsionadas por demissões ligadas a cortes federais e incertezas nos negócios. O gasto do consumidor provavelmente diminuirá à medida que as tarifas aumentarem os preços, uma dinâmica que Powell observou como um risco para o crescimento. Globalmente, a ameaça de tarifas retaliatórias adiciona complexidade.

A declaração de Powell na sexta-feira, “Enfrentamos uma perspectiva altamente incerta com riscos elevados tanto de maior desemprego quanto de maior inflação”, resume o desafio do Fed neste ambiente volátil.

A credibilidade do Fed em jogo.

A independência do Fed é uma questão crítica, pois as exigências públicas de Trump correm o risco de politizar a política monetária.

O alerta de Bianchi sobre os perigos de perder o controle da inflação sublinha a importância da questão, observando que a credibilidade é essencial para a confiança do consumidor e a eficácia do banco central.

A estratégia de Powell de esperar por dados mais claros, expressa na sexta-feira, visa preservar essa autonomia, mas a pressão do mercado por cortes testa sua determinação.

Um delicado ato de equilíbrio.

Em 6 de abril de 2025, o Fed enfrentará um delicado equilíbrio.

A postura cautelosa de Powell sugere uma manutenção da política monetária até a reunião de 6 e 7 de maio, com uma possível reavaliação em meados de junho caso os sinais de recessão se intensifiquem.

O argumento de Glassman a favor de cortes nas taxas reflete o sentimento do mercado e a necessidade de abordar as preocupações com o crescimento, mas a persistência da inflação, como Powell e outros observam, desaconselha a pressa.

A ofensiva tarifária de Trump mudou a narrativa econômica para a preservação do crescimento, mas a meta de inflação de 2% do Fed permanece elusiva.

O banco central deve navegar nessa incerteza com precisão, resistindo à pressão política enquanto salvaguarda a economia. A reunião de maio será um momento crucial, com os longos atrasos da política monetária garantindo que a próxima ação do Fed terá impacto duradouro.