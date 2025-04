Com a queda das ações de tecnologia dos EUA, especialistas veem potencial enorme em suas contrapartes chinesas.

As ações de tecnologia dos EUA foram as mais afetadas nas últimas semanas, à medida que as novas políticas comerciais de Trump continuaram a impulsionar os investidores para outros setores e ativos em busca de estabilidade.

Os investidores parecem cada vez mais preocupados com a possibilidade de uma guerra comercial global em resposta às tarifas americanas, o que poderia levar a uma recessão generalizada que tende a prejudicar particularmente o setor de tecnologia.

No entanto, especialistas de várias empresas de investimento têm uma visão diametralmente oposta sobre como investir em ações de tecnologia chinesas diante dos desafios macroeconômicos atuais.

Analistas consideram o setor de tecnologia de Pequim bem posicionado para superar a guerra comercial e oferecer retornos saudáveis nos próximos 12 meses.

Por que as ações de tecnologia chinesas são atraentes em 2025?

Copy link to section

O estrategista de ações da Morningstar, Kai Wang, permanece otimista em relação às ações de tecnologia chinesas, principalmente porque muitas das empresas maiores e mais renomadas desse setor têm exposição limitada às tarifas de Trump.

Em uma nota de pesquisa na semana passada, o analista do Citi, Pierre Lau, também os favoreceu, citando avaliações mais atraentes na China atualmente do que nos EUA.

Na verdade, no momento da redação deste texto, a relação preço/lucro das ações de tecnologia chinesas está, em média, mais de 50% abaixo do múltiplo das “ Sete Magníficas ” americanas.

“Preferimos investimentos domésticos em vez de exportações em meio às incertezas decorrentes de tarifas mais altas”, disse ele a clientes em uma nota recente, acrescentando que a empresa também prefere serviços a bens e crescimento a valor em 2025.

Investidores globais estão preferindo tecnologia chinesa à americana.

Copy link to section

Especialistas mantêm-se otimistas em relação ao setor de tecnologia de Pequim, pois esperam que os avanços em IA ajudem a desbloquear um potencial de crescimento significativo em suas ações também.

De acordo com estrategistas do Citi, investidores globais têm se desfeito de ações de tecnologia americanas este ano para alocar seu capital em suas contrapartes chinesas nos últimos meses.

De acordo com a nota de pesquisa da empresa de investimentos, até 25% dos investidores internacionais se tornaram mais otimistas em relação às ações de tecnologia da China.

Isso se reflete nas alocações para Pequim de fundos de ações de mercados emergentes globais, que atingiram o nível mais alto em 16 meses em março, acrescentou a empresa.

Duas ações de tecnologia chinesas para comprar em abril

Copy link to section

Dois nomes em particular que o Citi recomenda possuir pelo motivo mencionado acima, no contexto macroeconômico atual, incluem Tencent e BYD.

Embora tarifas, guerra comercial e preocupações com uma possível desaceleração econômica continuem a pesar sobre as ações de tecnologia dos EUA, empresas como Tencent e BYD registraram alta de mais de 35% nos últimos três meses.

A Tencent paga até mesmo um rendimento de dividendos de 0,9% no momento da redação, o que torna ainda mais interessante possuí-la no atual ambiente macroeconômico.

Por outro lado, a BYD continua a atingir novos marcos na sua competição contra a Tesla.

No mês passado, a fabricante chinesa de veículos elétricos reportou uma receita superior a US$ 100 bilhões para 2024, o que a tornou, efetivamente, uma empresa de veículos elétricos maior em termos de receita do que a TSLA.