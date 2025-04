O preço do Notcoin (NOT) despencou mais de 12% com a queda do Bitcoin abaixo de US$ 77.000, após uma breve recuperação após as tarifas retaliatórias dos EUA anunciadas pelo presidente Donald Trump no ‘Dia da Libertação’.

Essa queda dramática ressalta a fragilidade das criptomoedas menores em meio a um cenário econômico turbulento.

O Bitcoin, uma força dominante no mercado de criptomoedas, caiu para uma mínima de três semanas de US$ 76.693,20 em 7 de abril de 2025, arrastando consigo altcoins como Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP e Notcoin (NOT).

Notcoin sofre com as tarifas de Trump que perturbam o mercado de criptomoedas

O catalisador da crise atual remonta a 2 de abril de 2025, apelidado de “Dia da Libertação”, quando Trump anunciou tarifas abrangentes direcionadas a quase 200 parceiros comerciais dos EUA, acendendo temores de uma guerra comercial global.

As tarifas, um pilar da agenda econômica de Trump, impõem uma taxa básica de 10% sobre a maioria das importações, com taxas mais altas para nações específicas — 34% sobre mercadorias chinesas e 20% sobre produtos da União Europeia.

Projetadas para corrigir desequilíbrios comerciais, essas medidas, em vez disso, desencadearam o caos nos mercados financeiros.

Os futuros de ações dos EUA despencaram, com os contratos do Nasdaq 100 caindo 5%, enquanto os índices globais seguiram o mesmo caminho.

Os mercados asiáticos despencaram, com o Nikkei 225 do Japão perdendo 6% e o Kospi da Coreia do Sul caindo 4,4%.

Essa liquidação generalizada nos mercados tradicionais se espalhou para as criptomoedas, apagando a breve estabilidade do Bitcoin após as tarifas e arrastando o ecossistema cripto mais amplo para uma espiral descendente.

O Notcoin, negociado a US$ 0,001748 em 6 de abril de 2025, sofreu o impacto dessa volatilidade. Sua máxima histórica de US$ 0,02836, atingida em 2 de junho de 2024, contrasta fortemente com sua mínima recente de US$ 0,001688 em 7 de abril de 2025 — uma queda de 93,9% em relação ao seu pico.

Notcoin price chart by CoinGecko

Essa queda acentuada destaca a vulnerabilidade do Notcoin como uma criptomoeda de menor capitalização, propensa a oscilações de preço exageradas quando o sentimento do mercado se deteriora.

Um inverno cripto está no horizonte?

As consequências econômicas das tarifas vão além das reações imediatas do mercado. As empresas enfrentam custos mais altos, o que pode alimentar a inflação, enquanto os consumidores se preparam para bens mais caros.

O magnata dos fundos de hedge, Bill Ackman, alertou para um “inverno nuclear econômico” se essas políticas persistirem, citando danos irreparáveis à credibilidade global dos EUA.

Neste clima de incerteza, os investidores fugiram de ativos mais arriscados, com o Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas despencando para 17, sinalizando “medo extremo”.

Em 6 de abril, o mercado de criptomoedas registrou a liquidação de US$ 778 milhões em posições compradas em um único dia, o maior evento desse tipo em seis semanas.

Nas últimas 24 horas, 327.264 traders foram liquidados, elevando o total de liquidações para US$ 1,02 bilhão , de acordo com dados da Coinglass.

Notavelmente, a queda do Bitcoin intensificou a pressão sobre as altcoins.

O Ethereum atingiu hoje a mínima de US$ 1.538, seu menor valor desde outubro de 2023, enquanto o Solana caiu para US$ 107.

A Notcoin, sem o robusto apoio institucional ou a profundidade de mercado do Bitcoin, sofreu desproporcionalmente. Sua perda de 23,6% na última semana e queda de 25,9% no último mês refletem um mercado em retração, com os traders preferindo dinheiro ou refúgios mais seguros a tokens especulativos.

Arthur Hayes acredita que a instabilidade pode impulsionar as criptomoedas.

O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, argumenta que a instabilidade econômica prolongada poderia eventualmente reforçar o apelo do Bitcoin como uma proteção descentralizada contra políticas centralizadas.

Recém-perdoado por Trump por violações financeiras passadas, Hayes prevê um cenário em que investidores buscam refúgio no Bitcoin (BTC), potencialmente impulsionando o mercado cripto mais amplo.

Por enquanto, porém, esse otimismo permanece distante, enquanto o BTC oscila perto de US$ 76.000, com analistas como Charles Edwards alertando para uma possível queda para US$ 71.000 caso os níveis de suporte falhem.

As implicações de longo prazo das tarifas são significativas. Se elas desencadearem inflação persistente ou uma desaceleração global, o Federal Reserve poderá enfrentar pressão para ajustar a política monetária, talvez adotando uma postura mais branda que poderia impulsionar os ativos de risco.

Por outro lado, tensões comerciais persistentes podem aprofundar a recessão, mantendo as criptomoedas sob pressão.

Notcoin, emblemática das dificuldades das altcoins, encontra-se numa encruzilhada, seu destino atrelado tanto à trajetória do Bitcoin quanto à narrativa econômica em desenvolvimento.