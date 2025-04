Como o México está encontrando um lado positivo na ofensiva tarifária dos EUA, ganhando terreno sobre a China e o Vietnã.

Com o ex-presidente Donald Trump lançando uma nova e abrangente rodada de tarifas sobre os principais rivais na manufatura, o México se encontra em uma posição favorável.

Enquanto a China e o Vietnã enfrentam tarifas punitivas, o México, em grande parte poupado das medidas mais severas, está prestes a fortalecer sua posição como um fornecedor-chave para os Estados Unidos.

O mais recente regime tarifário de Trump, que impõe uma taxa de 34% sobre mercadorias chinesas e uma alíquota de 46% sobre importações vietnamitas, deixou o México praticamente ileso.

Embora o México enfrente algumas tarifas, incluindo a tarifa global de 25% sobre aço e alumínio e a taxa de 25% sobre conteúdo não americano em automóveis, a maior parte de seu comércio com os Estados Unidos permanece livre de tarifas sob o Acordo EUA-México-Canadá.

“As novas tarifas estão prestes a tornar o México mais competitivo”, disse Jorge González Henrichsen, co-CEO da Nearshore Company, que opera mais de uma dúzia de fábricas ao longo da fronteira EUA-México, em uma reportagem do Wall Street Journal.

Tendência de nearshoring ganha impulso

O desenvolvimento poderia acelerar ainda mais a tendência de nearshoring — a mudança estratégica de realocar a manufatura para mais perto dos EUA para mitigar os riscos da cadeia de suprimentos.

Greg Husisian, sócio do escritório de advocacia Foley & Lardner, observou no relatório que uma aplicação mais ampla de tarifas pode levar ainda mais empresas a transferir suas operações para o México, superando as modestas realocações observadas durante o primeiro mandato de Trump.

A proximidade do México, os custos de mão de obra relativamente baixos e a afinidade cultural com os EUA há muito o tornam um destino atraente para os fabricantes.

Agora, a ofensiva tarifária de Trump está dando a ela uma vantagem renovada sobre os concorrentes asiáticos, que também estão lidando com barreiras comerciais americanas mais altas.

O economista do Goldman Sachs, Alberto Ramos, estimou que a taxa tarifária média do México sob o novo regime ficaria em torno de 8%.

“É bom? Não. É ruim. É o fim do mundo para o México? Certamente que não”, observou Ramos, sublinhando a resiliência da posição comercial do México.

O setor automotivo mexicano continua sendo um ponto crítico de pressão.

A crescente importância do México é evidente nos dados comerciais.

Em 2024, o México representou 15,5% do total das importações de bens dos EUA, um aumento em relação aos 13,6% de 2018.

Em contraste, a participação da China caiu de 21,2% para 13,4%, enquanto a presença do Vietnã no mercado americano mais que dobrou, atingindo 4,2%.

Economistas acreditam que os exportadores mexicanos estão bem posicionados para se adaptar aos requisitos em evolução do USMCA, ajudando a sustentar o impulso da manufatura do país.

Alberto Villarreal, diretor-gerente da consultoria Nepanoa, disse que as empresas estão revisando proativamente suas cadeias de suprimentos para garantir a conformidade.

“Estamos simplesmente fazendo mais do que já fazíamos”, disse Villarreal, descrevendo o foco intensificado no cumprimento dos padrões do USMCA.

No entanto, o quadro não está isento de desafios.

O setor automotivo, que representa um terço das exportações manufatureiras do México, continua sendo um ponto de pressão crítico.

O México é o quinto maior fabricante de automóveis do mundo e o sexto maior exportador de veículos, com quase três milhões de unidades enviadas anualmente para os EUA.

As empresas já estão se ajustando. A Stellantis suspendeu a produção em várias fábricas, incluindo no México, enquanto a fabricante de baterias EnerSys anunciou planos para transferir a produção de Monterrey para o Kentucky.

O pragmatismo diplomático de Sheinbaum compensa.

A posição relativamente favorável do México também é atribuída à abordagem cautelosa da presidente Claudia Sheinbaum.

Desde que as tarifas de Trump sobre o México foram inicialmente propostas e posteriormente adiadas, Sheinbaum se absteve de delinear medidas retaliatórias agressivas, optando por manter o diálogo aberto.

“Isso tem a ver com o bom relacionamento que construímos entre os governos mexicano e americano, que se baseia no respeito”, disse Sheinbaum na semana passada.

Ela enfatizou que as prioridades do México incluem a redução de tarifas sobre automóveis, aço e alumínio, além da revisão das taxas sobre importações chinesas.

Especialistas em comércio sugerem que o México e o Canadá poderiam trabalhar mais estreitamente com os EUA para examinar os investimentos chineses e alinhar estratégias tarifárias.

Resta saber se essa posição favorável reacenderá os investimentos paralisados em meio à desaceleração econômica do México.

Ainda assim, por enquanto, o México parece pronto para capitalizar as mudanças na dinâmica comercial, à medida que as empresas repensam as cadeias de suprimentos globais sob a mais recente pressão tarifária de Trump.