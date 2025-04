Presidente Trump ameaça com tarifa de 50% sobre a China, exigindo a retirada das tarifas retaliatórias até 8 de abril.

O presidente Donald Trump advertiu na segunda-feira que os Estados Unidos imporiam uma tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas se Pequim não revogasse uma taxa retaliatória recentemente anunciada sobre mercadorias americanas.

A ameaça representa uma escalada nas tensões comerciais e aumenta a pressão antes do prazo de 8 de abril.

“Se a China não retirar seu aumento de 34% acima de seus abusos comerciais já de longa data até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão TARIFAS ADICIONAIS à China de 50%, com efeito a partir de 9 de abril”, escreveu Trump nas redes sociais.

O presidente também disse que as discussões em andamento com a China seriam interrompidas. “Todas as conversas com a China sobre os encontros solicitados por eles conosco serão encerradas!”, publicou ele.

Trump acrescentou que os EUA iniciariam conversas com outros países que haviam solicitado reuniões.

A declaração segue uma série de aumentos acentuados de tarifas impostos pelos EUA sobre importações de vários parceiros comerciais importantes, incluindo Vietnã e Taiwan, gerando preocupações em todo o cenário corporativo e de investimentos.

Ações americanas caem novamente.

As ações americanas caíram em um pregão volátil, enquanto os investidores avaliavam a possibilidade de mais uma rodada de tarifas elevadas.

O Dow Jones Industrial Average brevemente entrou em território positivo no início da sessão, impulsionado pela especulação de que o governo poderia adiar a implementação das tarifas.

No entanto, esses ganhos foram rapidamente revertidos depois que um funcionário da Casa Branca disse que quaisquer relatos de uma pausa tarifária de 90 dias eram “notícias falsas”, reforçando a postura linha-dura da administração.

O mercado tem sofrido pressão desde que a Casa Branca anunciou altas tarifas sobre uma série de parceiros importantes.

A perspectiva de uma tarifa de 50% sobre mercadorias chinesas aumentou a incerteza dos investidores, com analistas alertando para o aumento dos custos para as empresas americanas e o risco de uma desaceleração mais ampla no comércio global.

A China está entre os maiores parceiros comerciais dos EUA, e qualquer escalada adicional poderia ter implicações de grande alcance para as cadeias de suprimentos, os lucros e os preços ao consumidor.

Mercado global sangra na segunda-feira

Os mercados asiáticos e europeus despencaram na segunda-feira, aprofundando uma liquidação global desencadeada pelo anúncio de tarifas abrangentes do presidente Donald Trump.

O índice Nikkei 225 de Tóquio caiu quase 8% pouco depois da abertura, enquanto os mercados chineses — normalmente menos reativos a choques globais — também enfrentaram intensa pressão.

O índice Hang Seng de Hong Kong despencou 13%, e o Shanghai Composite perdeu 7%.

A Índia também não foi poupada. O Sensex fechou com queda de 3%, em ₹73.100, enquanto o Nifty 50 encerrou em 22.160.

Na Europa, os mercados caíram para os níveis mais baixos em 16 meses após relatos de que a União Europeia estava preparando tarifas retaliatórias.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 5,2%, para 470,52, agravando a perda de 5,1% de sexta-feira, que já o havia levado ao território de correção. O DAX alemão recuou 5,7%, o CAC 40 francês caiu 5,2% e o FTSE 100 britânico caiu 5,1%.

A queda prolongada de dois dias apagou trilhões em valor de ações globais, com a volatilidade disparando e o sentimento dos investidores abalado à medida que a perspectiva de uma guerra comercial em grande escala ganha força.