Guerra comercial pode levar o S&P 500 a cair ainda mais para este nível.

As ações americanas estão lutando para encontrar um piso depois que o presidente Trump anunciou tarifas retaliatórias, ou o que alguns chamariam de punitivas, sobre dezenas de países em 2 de abril.

Os mercados financeiros de todo o mundo estão reagindo negativamente às tarifas de Trump, pois a consequente interrupção na cadeia de suprimentos global pode levar a uma recessão generalizada.

Embora o S&P 500 já tenha despencado cerca de 17% devido àspolíticas comerciais de Trump, ainda há motivos para cautela, pois o índice de referência pode sofrer novas perdas nos próximos meses.

O S&P 500 pode cair ainda mais para o nível de 4.850.

Copy link to section

De acordo com Carter Braxton Worth, fundador e CEO da Worth Charting, uma análise mais aprofundada do gráfico do SPX sugere que as ações americanas podem não ter terminado de cair ainda.

Em seu relatório recente, Worth alertou que o índice de referência poderia cair ainda mais para o nível de 4.850, o que indica uma potencial queda adicional de 5,0% a partir daqui.

Worth espera que o nível de 4.850 sirva como um suporte significativo, pois coincide com o pico do mercado pós-COVID-19 em 2021 – bem como com a “linha de tendência de alta do mercado em vigor desde a mínima da pandemia de 2020”.

“Nosso trabalho continua a sugerir que o mercado está se dirigindo para o pico de 2021/linha de tendência de 5 anos”, escreveu o veterano do mercado na semana passada.

Estrategistas continuam a reduzir suas metas para o SPX no final do ano.

Copy link to section

As tarifas de Trump fizeram com que vários estrategistas de mercado reduzissem suas metas de fim de ano para o S&P 500 em 2025, sendo a mais recente Lori Calvasina, da RBC Capital Markets.

Calvasina citou a incerteza contínua vinda da Casa Branca ao reduzir sua meta de fim de ano para o índice de referência na semana passada para um mínimo de 5.550, o menor entre as previsões do mercado.

“Com essa mudança, nosso antigo cenário pessimista para o índice este ano se tornou nosso novo cenário base”, disse ela aos clientes em uma nota recente. Calvasina agora espera que os lucros do SPX sejam limitados a US$ 258 – abaixo de sua previsão anterior de US$ 264.

Observe que a nova meta do RBC sugere que o S&P 500 terminará este ano mais de 5,0% abaixo do preço com que começou 2025.

Tarifas retaliatórias também estão prejudicando as ações americanas.

Copy link to section

Em resposta às tarifas de Trump, vários países, incluindo a China, começaram a anunciar tarifas retaliatórias sobre produtos americanos.

Na semana passada, Pequim anunciou que, a partir de 10 de abril, todas as importações americanas estarão sujeitas a uma nova tarifa de 34%, o que pode ser desastroso para uma longa lista de empresas americanas com significativa exposição de receita na China.

Mesmo gigantes como Apple e Nvidia dependem fortemente da China para o crescimento de suas receitas, o que explica ainda mais por que o mercado de ações dos EUA está sofrendo uma forte queda em meio à guerra comercial em curso.

Dito isso, analistas da Oppenheimer continuam a prever que o SPX ultrapassará o nível de 7.000 este ano, indicando um potencial de alta excepcional de mais de 35% a partir daqui.