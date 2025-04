A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu acentuadamente para US$ 2,4 trilhões, abaixo do pico de US$ 3,9 trilhões de dezembro de 2024.

Essa contração de quase 40% em aproximadamente quatro meses reflete a crescente inquietação dos investidores em meio às crescentes tensões geopolíticas e econômicas.

A liquidação ocorre paralelamente a uma forte queda nos mercados de ações globais, desencadeada pelo anúncio do presidente Donald Trump, em 2 de abril, de novas tarifas abrangentes.

Declarando-o “Dia da Libertação” para os EUA, Trump delineou tarifas direcionadas a importantes parceiros comerciais — incluindo China, União Europeia, Índia e Japão — com taxas de até 54%.

À medida que essas medidas se aproximam da implementação, os investidores, em geral, adotaram uma postura de aversão ao risco, recuando tanto de ações quanto de criptoativos em antecipação ao aumento da volatilidade e às consequências econômicas.

Mas para investidores em busca de uma oportunidade de compra neste banho de sangue, existem algumas oportunidades. Uma delas é um projeto em estágio inicial, o CartelFi.

Por que comprar ETH e OP?

Apesar de uma correção generalizada do mercado, Ethereum (ETH) e Optimism (OP) estão registrando uma acumulação discreta, mas notável, por parte de baleias cripto — grandes detentores cuja atividade muitas vezes prenuncia grandes mudanças no mercado.

Entre 4 e 6 de abril, o número de carteiras Ethereum com entre 1.000 e 10.000 ETH aumentou de 5.340 para 5.388.

Esse aumento de 48 carteiras, embora modesto em termos absolutos, sinaliza um movimento deliberado de grandes investidores para construir posições durante uma recessão.

O ETH tem sofrido forte pressão e, caso a tendência de baixa persista, corre o risco de cair abaixo de US$ 1.400 — um nível não atingido desde janeiro de 2023.

No entanto, se recuperar o impulso e reconquistar os US$ 1.748, os gráficos técnicos sugerem uma possível alta em direção aos US$ 1.938 e até mesmo um novo teste da marca de US$ 2.000.

O otimismo mostrou uma tendência semelhante. De 4 a 6 de abril, as carteiras com entre 10.000 e 1.000.000 de OP aumentaram de 4.138 para 4.151.

Esse aumento no número de grandes detentores sugere confiança nos fundamentos de longo prazo do protocolo Layer 2, mesmo que o sentimento geral nos mercados de criptomoedas permaneça frágil.

O acúmulo de baleias em meio à volatilidade geralmente indica que investidores institucionais ou de alto patrimônio líquido estão se posicionando para uma recuperação antes da participação do varejo.

Se esse comportamento persistir, pode marcar os estágios iniciais de um processo de estabilização para altcoins selecionadas, começando com ETH e OP.

Por que a CartelFi é a empresa a ser observada?

Com as criptomoedas estabelecidas sob pressão, os investidores frequentemente mudam o foco para projetos em estágio inicial que mostram potencial para retornos significativos.

Um desses projetos que está silenciosamente chamando a atenção é o CartelFi.

A CartelFi está se posicionando como uma força disruptiva na encruzilhada da cultura de memes e das finanças descentralizadas, com o objetivo de resolver um dilema de longa data no mundo das criptomoedas: o equilíbrio entre o potencial especulativo das meme coins e a estabilidade dos protocolos DeFi focados em rendimento.

Ao oferecer pools de liquidez especializados para tokens meme, a CartelFi converte ativos especulativos ociosos em capital gerador de rendimento, permitindo que os investidores mantenham exposição a um alto potencial de crescimento enquanto obtêm retornos normalmente associados a plataformas DeFi mais tradicionais.

Uma característica fundamental do protocolo é seu mecanismo deflacionário, que utiliza até 100% das taxas coletadas para recompras e queimas automáticas de tokens, aplicando uma pressão ascendente sustentada sobre o valor do token.

Com um grande volume de meme coins inativas em carteiras, a CartelFi vê um potencial inexplorado.

Sua premissa central é simples: as criptomoedas meme não precisam ser apenas uma aposta arriscada; elas também podem gerar um rendimento consistente.

A CartelFi inicia sua pré-venda ainda hoje, oferecendo aos investidores iniciais a chance de capitalizar em um modelo de venda estruturado em 30 etapas.