As autoridades nigerianas adiaram os procedimentos legais contra a Binance, enquanto persistem as tensões sobre o papel da exchange de criptomoedas nos problemas econômicos do país.

De acordo com um relatório recente, um tribunal na Nigéria adiou o caso de evasão fiscal para 30 de abril.

O adiamento dá ao Serviço Federal de Receita Interna (FIRS) mais tempo para responder ao pedido da Binance de cancelamento de uma ordem judicial anterior que permitia a notificação de documentos legais à empresa por e-mail.

O FIRS inicialmente entrou com a ação em fevereiro, alegando que a Binance deve ao país impressionantes US$ 2 bilhões em impostos, além de US$ 79,5 bilhões em danos econômicos.

Documentos judiciais relacionados revelam que a agência está pressionando a bolsa a pagar impostos de renda corporativos pelos anos de 2022 e 2023.

Além disso, o FIRS exigiu uma multa anual de 10% sobre os impostos não pagos e quase 27% de juros sobre os valores em atraso.

A agência argumentou que o nível de atividade comercial da Binance se qualifica como uma “presença econômica significativa” na Nigéria, tornando-a, portanto, sujeita à tributação de acordo com a legislação local.

A Binance, no entanto, contestou a decisão anterior do tribunal de permitir que a ordem fosse entregue por e-mail.

De acordo com o advogado da Binance, Chukwuka Ikwuazom, a ordem deve ser anulada, pois a Binance está registrada nas Ilhas Cayman, não possui escritório físico na Nigéria e foi notificada sem a devida autorização judicial para entrega transfronteiriça.

O histórico de problemas legais da Binance na Nigéria

Desde que expandiu seus serviços para a Nigéria em 24 de outubro de 2019, com a adição da Naira, a jornada da Binance no país da África Ocidental tem sido marcada por resistência regulatória.

A situação chegou ao limite em fevereiro de 2024, quando dois executivos da Binance, Tigran Gambaryan, cidadão americano, e Nadeem Anjarwalla, cidadão britânico-queniano, foram inesperadamente detidos pelas autoridades nigerianas.

Os executivos viajaram para Abuja para uma série de reuniões com funcionários do governo, com o objetivo de abordar preocupações sobre as operações locais da Binance.

Em vez disso, foram presos e acusados de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

A situação tomou um rumo dramático quando Anjarwalla escapou da custódia em março e fugiu do país, supostamente indo para o Quênia, onde permanece foragido.

Gambaryan, no entanto, permaneceu atrás das grades por meses.

Como já abordado anteriormente no Invezz, logo começaram a surgir relatos de que Gambaryan sofria de pneumonia, malária e uma hérnia de disco, tudo isso enquanto alegadamente lhe era negada atenção médica adequada.

Sua detenção chamou a atenção de legisladores americanos, levando inclusive o representante Rich McCormick a apresentar uma resolução em julho de 2024 que classificou sua prisão como uma situação de refém.

Em outubro, o governo nigeriano retirou as acusações de lavagem de dinheiro contra Gambaryan, levando à sua libertação em 23 de outubro de 2024.

Ele retornou aos EUA no mesmo mês, pondo fim a uma detenção de quase sete meses.

Nesse meio tempo, a Binance suspendeu oficialmente todos os serviços relacionados à naira e saiu do mercado nigeriano em março de 2024.