Londres registrou a saída de mais residentes super-ricos do que qualquer outra cidade do mundo, exceto Moscou, de acordo com um novo relatório global sobre riqueza.

A capital perdeu 11.300 milionários em dólares apenas no último ano, incluindo 18 centimilionários e dois bilionários, destacando uma tendência preocupante para a cidade outrora considerada um ímã para a riqueza global.

O relatório, compilado pela New World Wealth para a consultoria de migração Henley & Partners, define riqueza em termos de ativos líquidos investíveis, como dinheiro, títulos e ações.

Não leva em conta o valor dos imóveis. O número decrescente de residentes ricos em Londres representa uma queda de 12% desde 2014, enquanto Moscou, abalada pelas sanções ocidentais e pela instabilidade política, perdeu 25% de seus cidadãos ricos.

No entanto, em números absolutos, Londres sofreu o êxodo mais significativo, com cerca de 30.000 milionários deixando a cidade na última década, o triplo do número que deixou Moscou.

A capital do Reino Unido, que ainda conta com 215.700 milionários, permanece entre as cidades mais caras do mundo, ficando atrás apenas de Hong Kong, Nova York e Mônaco em preços de imóveis por metro quadrado.

Aumentos de impostos e mudanças de políticas impulsionam a migração de milionários.

Analistas atribuem a perda de residentes ricos de Londres a uma combinação de aumento de impostos, incerteza econômica prolongada e reformas políticas direcionadas a indivíduos ricos.

A recente repressão aos contribuintes não domiciliados pela Chanceler Rachel Reeves acelerou a fuga de capitais.

Críticos argumentam que essas medidas poderiam custar à economia do Reino Unido mais de £10 bilhões anualmente, totalizando £111 bilhões em crescimento perdido na próxima década, de acordo com estimativas do Adam Smith Institute.

Andrew Amoils, chefe de pesquisa da New World Wealth, disse que os impostos relativamente altos sobre ganhos de capital e herança no Reino Unido desencorajam tanto empresários quanto aposentados.

“Vale notar que a maioria das empresas do FTSE 100 foram fundadas por centimilionários”, observou Amoils.

“A perda dessas pessoas tem um impacto enorme na economia.”

Além disso, o declínio do apelo da Grã-Bretanha é agravado pela crescente dominância global dos setores de tecnologia americanos e asiáticos, levando empreendedores ricos a se mudarem para cidades que oferecem maior potencial de crescimento e menor carga tributária.

Cidades como Paris e Dubai estão atraindo essas fortunas móveis, atraídas por ambientes regulatórios mais favoráveis e programas de migração de investimento atraentes.

O Brexit e a diminuição da influência financeira de Londres aprofundam a crise.

As consequências do Brexit continuam sendo um fator determinante na queda do status de Londres.

A secretária de Cultura, Lisa Nandy, reconheceu isso, dizendo à Sky News que o relatório destaca a necessidade de um acordo melhor com a União Europeia para apoiar as empresas britânicas.

“O relatório aponta para uma variedade de fatores, mais especificamente o Brexit”, disse ela. “Estamos comprometidos em garantir um acordo muito melhor com a UE para apoiar as empresas britânicas.”

Para piorar a situação, a Bolsa de Valores de Londres, que já foi a maior do mundo em capitalização de mercado, caiu para a 11ª posição global.

As duas últimas décadas foram marcadas por uma onda de deslistagens de empresas e pela escassez de novas ofertas públicas iniciais (IPOs), enfraquecendo a posição de Londres como principal centro financeiro da Europa.

O diretor executivo da Henley & Partners, Juerg Steffen, destacou uma tendência global mais ampla, observando que cidades que combinam “liberdade de investimento com dividendos de estilo de vida” estão superando os centros financeiros tradicionais.

“Esses centros urbanos compartilham um DNA comum — estruturas legais robustas, infraestrutura financeira sofisticada e, talvez o mais importante, programas de migração de investimentos que acolhem talentos e capitais globais”, observou Steffen.

Embora Londres continue a figurar entre as cidades de elite do mundo, a saída contínua de seus moradores mais ricos levanta questões urgentes sobre sua futura resiliência econômica.

Com centros rivais como Dubai, Paris, Genebra e Frankfurt em ascensão, Londres enfrenta um desafio formidável para recuperar sua antiga posição como um refúgio global para os ricos.